Le pétrole fait chuter les prix en février

Zurich (awp) - Le recul du cours des produits pétroliers a généré une baisse de 0,9% des prix à la production en février par rapport au mois précédent, a relevé l'Office fédéral de la statistique (OFS) lundi dans un communiqué.

Alors qu'après sept mois de baisse continue et un mois de modeste rebond, les prix à la production et à l'importation ont stagné en janvier, ils sont repartis à la baisse en février. Le mois dernier a constitué une exception, avec un indice PPI s'établissant à 99,8 points.

Sur un an, le même indice a lâché 2,1%.

Au niveau de la production, ce sont essentiellement les prix de la collecte des déchets et du recyclage, les produits pétroliers et des préparations pharmaceutiques qui ont été les moteurs de cette baisse, ainsi que les métaux et produits semi-finis en métaux. La viande de porc a constitué la grande exception, elle qui est repartie à la hausse.

En ce qui concerne les importations et par comparaison avec janvier, les principaux responsables de la baisse sont les produits pétroliers et les hydrocarbures ainsi que les métaux non ferreux et les produits en métaux non ferreux, les produits en caoutchouc et en plastique, les produits pharmaceutiques de base et les matières plastiques de base. Sans oublier les prix du papier et des produits en papier, des produits en bois, du café vert ainsi que du verre et des articles en verre.

md/al