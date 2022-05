Le pétrole frôle son plus haut niveau sur deux mois en raison des inquiétudes concernant l'offre mondiale

Entre-temps, un haut conseiller hongrois a déclaré que le pays avait besoin de 3 ans et demi à 4 ans pour se passer du brut russe et faire d'énormes investissements pour ajuster son économie et qu'il ne pouvait pas soutenir l'embargo pétrolier proposé par l'UE tant qu'un accord n'avait pas été trouvé sur toutes les questions.

La Commission européenne a proposé ce mois-ci de nouvelles sanctions contre la Russie pour avoir envahi l'Ukraine, mais a déclaré qu'elles nécessitaient le soutien unanime des 27 États membres du bloc. La Hongrie, enclavée, qui dépend fortement des importations de pétrole russe via un oléoduc, les a jusqu'à présent bloquées.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont perdu 11 cents à 117,29 dollars le baril à 0:08 GMT. Les contrats à terme sur le pétrole brut WTI pour livraison en juillet ont perdu 19 cents à 113,90 $ le baril.

Les prix ont gagné environ 50 % depuis le début de l'année.

L'OPEP+ devrait s'en tenir à l'accord de production de pétrole de l'année dernière lors de sa réunion du 2 juin et augmenter les objectifs de production de juillet de 432 000 barils par jour, ont déclaré six sources de l'OPEP+ à Reuters, repoussant les appels occidentaux à une augmentation plus rapide pour faire baisser les prix.