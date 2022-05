Le pétrole glisse encore sur la demande et les inquiétudes des marchés financiers

Le pétrole brut Brent a baissé de 36 cents, soit 0,3%, à 105,58 $ à 0009 GMT. Le brut West Texas Intermediate américain a perdu 23 cents, soit 0,2%, à 102,86 $ le baril. Les prix ont chuté de plus d'un dollar plus tôt dans la session mais ont réduit leurs pertes. Les deux contrats sont toujours en hausse d'environ 35 % depuis le début de l'année.

Les marchés financiers tiennent compte des préoccupations selon lesquelles une réduction supplémentaire des importations de pétrole russe suite à l'invasion de l'Ukraine par la nation pourrait pousser certaines nations européennes dans la détresse économique.

La semaine dernière, la Commission européenne a proposé un embargo progressif sur le pétrole russe, ce qui a fait grimper les prix du Brent et du WTI pour une deuxième semaine consécutive. La proposition a besoin d'un vote unanime des membres de l'UE cette semaine pour être adoptée.

Un arrêt des livraisons de gaz russe à l'Allemagne déclencherait une profonde récession et coûterait un demi-million d'emplois, a déclaré un économiste principal dans une interview publiée mardi.

Les responsables du pays se préparent discrètement à tout arrêt soudain de l'approvisionnement en gaz russe avec un plan d'urgence qui pourrait inclure la prise de contrôle d'entreprises critiques, selon Reuters.

La Hongrie a également réaffirmé sa position selon laquelle elle n'acceptera pas une nouvelle série de sanctions proposées à l'encontre de la Russie tant que ses préoccupations ne seront pas prises en compte.

Les marchés financiers mondiaux ont également été effrayés par les inquiétudes concernant les hausses de taux d'intérêt et les craintes de récession, alors que le resserrement et l'élargissement des mesures de blocage du COVID-19 en Chine ont entraîné un ralentissement de la croissance des exportations de la deuxième économie mondiale en avril.

Les importations de brut par la Chine au cours des quatre premiers mois de 2022 ont chuté de 4,8 % par rapport à l'année précédente, mais les importations d'avril ont augmenté de près de 7 %.

Les indices boursiers de Wall Bourse ont chuté lundi et le dollar a atteint son plus haut niveau depuis deux décennies, rendant le pétrole plus cher pour les détenteurs d'autres devises.