Les prix du pétrole ont baissé lundi, les opérateurs étant attentifs au risque de perturbation de l'approvisionnement au Moyen-Orient à la suite des frappes des forces américaines et britanniques visant à empêcher les milices houthies du Yémen d'attaquer les navires en mer Rouge.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont chuté de 31 cents, soit 0,4 %, à 77,98 dollars le baril à 0124 GMT après avoir augmenté de 1,1 % vendredi. Le brut américain West Texas Intermediate était à 72,36 dollars le baril, en baisse de 32 cents, soit 0,4 %, après un gain de près de 1 % lors de la session précédente.

Les indices de référence ont bondi de plus de 2 % la semaine dernière pour atteindre leurs plus hauts niveaux intrajournaliers cette année après que les forces américaines et britanniques aient lancé des dizaines de frappes aériennes contre les forces Houthi en représailles à des mois d'attaques sur les navires de la mer Rouge que les combattants soutenus par l'Iran ont présenté comme une réponse à la guerre dans la bande de Gaza.

Dimanche, la milice Houthi a menacé d'apporter une "réponse forte et efficace" après que les États-Unis ont effectué une nouvelle frappe dans la nuit, ce qui a fait monter la tension. Les États-Unis ont ensuite déclaré avoir abattu un missile tiré sur l'un de leurs navires depuis les zones du Yémen où sévissent les militants houthis.

Le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis avaient envoyé un message privé à l'Iran au sujet des attaques des Houthis.

Plusieurs propriétaires de pétroliers ont évité la mer Rouge et de nombreux pétroliers ont changé de cap vendredi à la suite des frappes, bien que les négociants restent attentifs à la réaction de l'Iran et à l'impact sur les expéditions dans le détroit d'Ormuz, le plus important point d'étranglement pétrolier du monde.

"Comme le conflit au Moyen-Orient n'affecte pas actuellement la production de pétrole, la prime de risque géopolitique intégrée dans les prix du pétrole semble désormais modeste si l'on se base sur la volatilité implicite des options", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note.

"Bien qu'il soit peu probable qu'elle se matérialise, nous estimons que les prix du pétrole augmenteraient de 20 % au cours du premier mois d'interruption du détroit d'Ormuz, et pourraient temporairement doubler en cas d'interruption prolongée moins probable.

En Libye, des personnes protestant contre la corruption présumée ont menacé de fermer deux autres installations pétrolières et gazières après avoir fermé le champ de Sharara, d'une capacité de 300 000 barils par jour, le 7 janvier.

Aux États-Unis, les compagnies d'électricité et de gaz naturel se préparaient vendredi à un froid extrême pendant le week-end du Martin Luther King Day, qui devrait entraîner une demande record de gaz tout en réduisant les approvisionnements par le gel des puits. (Reportage de Florence Tan ; Rédaction de Christopher Cushing)