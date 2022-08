Le pétrole glisse sur fond de craintes de récession et de reprise lente des importations chinoises

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont chuté de 74 cents, soit 0,8%, à 94,18 dollars le baril à 0039 GMT. Les prix du premier mois ont atteint les plus bas niveaux depuis février la semaine dernière, dégringolant de 13,7 % et affichant leur plus forte baisse hebdomadaire depuis avril 2020.

Le brut West Texas Intermediate américain était à 88,34 dollars le baril, en baisse de 67 cents, soit 0,8 %, prolongeant les pertes après une chute de 9,7 % la semaine dernière.

La Chine, premier importateur mondial de brut, a importé 8,79 millions de barils par jour (bpj) de brut en juillet, en hausse par rapport à son plus bas niveau en quatre ans en juin, mais toujours 9,5 % de moins qu'il y a un an, selon les données des douanes.

Les raffineurs chinois ont réduit leurs stocks en raison des prix élevés du brut et de la faiblesse des marges intérieures, même si les exportations globales du pays ont pris de l'ampleur.

Reflétant la baisse de la demande d'essence aux États-Unis, et alors que la stratégie zéro-COVID de la Chine repousse la reprise, ANZ a revu à la baisse ses prévisions de demande de pétrole pour 2022 et 2023 de 300 000 bpj et 500 000 bpj, respectivement.

La demande de pétrole pour 2022 devrait désormais augmenter de 1,8 million de bpj en glissement annuel et s'établir à 99,7 millions de bpj, juste en dessous des sommets pré-pandémiques, a déclaré la banque.

Les exportations russes de brut et de produits pétroliers ont continué à circuler malgré un embargo imminent de l'Union européenne qui prendra effet le 5 décembre.

Aux États-Unis, les entreprises du secteur de l'énergie ont réduit la semaine dernière le nombre d'appareils de forage pétrolier comme jamais depuis septembre, la première baisse en 10 semaines. [RIG/U]

Le secteur américain de l'énergie propre a reçu un coup de pouce après que le Sénat a adopté dimanche un projet de loi de 430 milliards de dollars destiné à lutter contre le changement climatique, entre autres.