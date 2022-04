Le pétrole grimpe à la perspective de nouvelles sanctions contre la Russie

Les contrats à terme sur le pétrole ont étendu leurs gains mardi, alors que les États-Unis et l'Europe ont planifié de nouvelles sanctions pour punir Moscou en raison des crimes de guerre présumés des troupes russes en Ukraine, ajoutant aux préoccupations concernant les perturbations de l'approvisionnement, tandis que les négociations sur le nucléaire iranien sont au point mort.

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 1,20$, soit 1,1%, à 108,73$ le baril, tandis que les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain étaient en hausse de 1,25$, soit 1,2%, à 104,53$ le baril à 0420 GMT.

Les deux contrats ont brièvement grimpé de plus de 2 dollars le baril dans les premiers échanges asiatiques après que le ministre japonais de l'industrie, Koichi Hagiuda, ait déclaré que l'Agence internationale de l'énergie (AIE) était toujours en train d'élaborer les détails d'un deuxième tour prévu d'un communiqué coordonné sur le pétrole.

Les contrats à terme sur le brut avaient augmenté de plus de 3 % lundi, sous la menace de nouvelles sanctions contre la Russie en raison des massacres de civils en Ukraine et à la suite d'une pause à Vienne sur les discussions visant à relancer l'accord sur le nucléaire iranien, ce qui pourrait mettre davantage de barils iraniens sur le marché. L'Iran a accusé les États-Unis d'avoir interrompu les pourparlers.

"La tension géopolitique est la plus susceptible de maintenir le prix du pétrole à la hausse dans les jours à venir malgré les efforts déployés par les États-Unis et leurs alliés", a déclaré Tina Teng, analyste des marchés chez CMC Markets APAC & Canada, faisant référence à la libération coordonnée du pétrole par les pays consommateurs.

"Sur le long terme, les prix du pétrole pourraient continuer sur leur lancée haussière en raison de l'insuffisance de l'offre et des demandes de couverture pour contrer l'inflation élevée."

Le cabinet de conseil Wood Mackenzie a estimé lundi que les membres de l'UE et les économies avancées, y compris le Japon et la Corée du Sud, pourraient "échanger" quelque 650 000 barils par jour de pétrole brut russe avec des qualités et des volumes similaires. Ceux-ci proviendraient principalement des volumes du Moyen-Orient qui sont normalement achetés par la Chine et l'Inde.

La société d'État indienne Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. a acheté 1 million de barils d'Urals russe pour un chargement en mai, dans un geste rare motivé par la forte remise proposée.

"Le commerce mondial du pétrole brut va se rééquilibrer grâce à l'échange de brut entre les économies avancées qui s'auto-sanctionnent et les marchés en développement", a déclaré Alex Sun, consultant en chef chez Wood Mackenzie, en faisant remarquer que la forte décote des barils d'Urals russe a créé une opportunité d'achat pour la Chine afin de remplir ses réserves stratégiques en déclin. (Reportage de Liz Hampton à Denver et Isabel Kua à Singapour ; édition de Richard Pullin)