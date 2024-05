Les prix du pétrole ont légèrement augmenté mardi après qu'Israël a frappé Rafah à Gaza, tandis que les négociations pour un cessez-le-feu avec le Hamas se sont poursuivies sans résolution.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en hausse de 23 cents, soit 0,28%, à 83,56 dollars le baril à 0400 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) ont augmenté de 24 cents, soit 0,31%, à 78,72 dollars le baril.

"Les prix du pétrole ont ouvert ce matin, avec quelques obstacles dans les négociations de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, conduisant les participants au marché à estimer que les tensions géopolitiques pourraient durer plus longtemps", a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG.

Les participants au marché se tourneront vers les prochaines données sur les stocks de pétrole brut aux États-Unis, a ajouté M. Yeap.

Les stocks américains de pétrole brut et de produits devraient avoir baissé la semaine dernière, selon un sondage préliminaire de Reuters lundi. Les stocks de brut pourraient avoir baissé en moyenne d'environ 1,2 million de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 3 mai, selon les prévisions des analystes.

Les prix du pétrole se sont stabilisés à la hausse lundi, inversant partiellement les baisses de la semaine dernière. Les deux contrats ont affiché les pertes hebdomadaires les plus importantes en trois mois, le marché se concentrant sur la faiblesse des données relatives à l'emploi aux États-Unis et sur le calendrier possible d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Le groupe militant palestinien Hamas a accepté lundi une proposition de cessez-le-feu à Gaza faite par des médiateurs, mais Israël a déclaré que les conditions ne répondaient pas à ses exigences et a poursuivi ses frappes à Rafah tout en prévoyant de poursuivre les négociations en vue d'un accord.

Les forces israéliennes ont mené des frappes aériennes et terrestres à Rafah, à la lisière sud de la bande de Gaza, et ont ordonné aux habitants de quitter certaines parties de la ville, qui a servi de refuge à plus d'un million de Palestiniens déplacés.

L'absence de règlement entre les parties au conflit, qui dure maintenant depuis sept mois, a soutenu les prix du pétrole, les investisseurs craignant qu'une escalade régionale de la guerre ne perturbe l'approvisionnement en brut du Moyen-Orient.

La décision de l'Arabie saoudite d'augmenter les prix de vente officiels de son brut vendu à l'Asie, à l'Europe du Nord-Ouest et à la Méditerranée en juin a également soutenu les prix, ce qui laisse présager une forte demande cet été.

Le premier exportateur mondial a augmenté le prix de son pétrole brut léger arabe vers l'Asie à 2,90 dollars le baril au-dessus de la moyenne d'Oman/Dubaï en juin, le plus élevé depuis janvier et dans la partie supérieure des attentes des négociants selon une enquête de Reuters.

Dans le même temps, la hausse du dollar a limité les gains des contrats à terme sur le pétrole, car elle rend le brut plus cher pour les opérateurs détenant d'autres devises. L'indice du dollar, qui mesure la valeur du billet vert par rapport à six autres devises, a atteint 105,18 à 4 heures GMT. (Rapporté par Andrew Hayley à Pékin et Jeslyn Lerh à Singapour ; édité par Sonali Paul et Jamie Freed)