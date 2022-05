Le pétrole grimpe de 1% après que les stocks de brut américains aient signalé un resserrement de l'offre.

Les prix du pétrole ont augmenté au début du commerce asiatique mercredi après que les données de l'industrie aient montré une réduction des stocks de pétrole brut et de carburant aux États-Unis, augmentant les inquiétudes sur l'offre et compensant les inquiétudes sur le ralentissement de la demande du principal importateur, la Chine.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 89 cents, soit 0,9%, pour atteindre 105,86 $ le baril à 0223 GMT. Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate ont augmenté de 97 cents, soit 1 %, pour atteindre 103,38 $ le baril.

Ces gains sont le résultat d'une information de mardi selon laquelle l'Union européenne travaille sur de nouvelles sanctions contre la Russie pour avoir mené une guerre en Ukraine, sanctions qui viseront l'industrie pétrolière de Moscou.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devrait exposer ces plans mercredi, selon des responsables.

Aux États-Unis, les stocks de brut et de carburant ont diminué la semaine dernière, selon des sources du marché citant les chiffres de l'American Petroleum Institute. Les stocks de brut ont diminué de 3,5 millions de barils pour la semaine se terminant le 29 avril, ont indiqué les sources, soit plus que la baisse de 800 000 barils attendue dans un sondage Reuters.

"Le rapport de l'API a fait que les gens ont cessé de s'inquiéter du côté de la demande et ont recommencé à s'inquiéter du côté de l'offre", a déclaré Phil Flynn, un analyste du groupe Price Futures.

Les données du gouvernement américain sur les stocks sont attendues mercredi.

Au cours de la session précédente, les inquiétudes relatives à la demande découlant des lockdowns prolongés du COVID-19 en Chine qui ont réduit les plans de voyage pendant les vacances de la Fête du travail ont fait chuter les prix de plus de 2 %.

L'indice PMI de l'industrie manufacturière mondiale s'est contracté en avril pour la première fois depuis juin 2020, les lockdowns de la Chine étant un facteur clé, a déclaré dans une obligation Caroline Bain, économiste en chef des matières premières chez Capital Economics.

"La vue d'ensemble est clairement négative pour la demande de matières premières", a-t-elle déclaré, ajoutant que l'inflation croissante et les taux d'intérêt plus élevés commencent à peser sur les dépenses.

"Bien que les contraintes d'approvisionnement puissent maintenir les prix des produits de base élevés pendant un certain temps encore, nous pensons que la demande modérée pèsera sur la plupart des prix plus tard cette année et en 2023", a déclaré Mme Bain.

Jeudi, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés devraient s'en tenir à leur politique d'une nouvelle augmentation mensuelle de la production, bien que le groupe, connu sous le nom d'OPEP+, n'ait pas atteint ses objectifs de production entre octobre et mars, sauf en février.