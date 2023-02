Le pétrole grimpe pour la troisième journée consécutive en raison de la faiblesse du dollar et de la baisse des stocks de pétrole brut aux États-Unis.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 11 cents, ou 0,1%, à 83,80 $ le baril à 0119 GMT, s'ajoutant à un gain de 3,3% lors de la session précédente.

Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) ont progressé de 13 cents, soit 0,2 %, à 77,27 $ le baril, après avoir bondi de 4,1 % lors de la session précédente.

Le Dollar Index était en légère baisse à 103,29 dans les premiers échanges, prolongeant les pertes après les commentaires de Powell mardi, rendant le pétrole moins cher pour ceux qui détiennent d'autres devises.

Avec des hausses de taux d'intérêt moins agressives aux États-Unis, le marché espère que la plus grande économie et le plus grand consommateur de pétrole au monde pourront esquiver un ralentissement plus marqué de l'activité économique, voire une récession, et éviter un effondrement de la demande de pétrole.

"Je pense que nous sommes dans un marché raisonnablement équilibré", a déclaré Justin Smirk, économiste principal de Westpac.

"Si nous avons une croissance plus forte que prévu dans le monde en développement, les prix (du pétrole) seront plus fermes et l'OPEP devra augmenter sa production. Ce n'est pas notre point de vue principal. Nous ne voyons pas de forte poussée de la demande", a-t-il déclaré.

Soutenant le marché, les données hebdomadaires sur les stocks du groupe industriel American Petroleum Institute ont montré que les stocks de brut ont diminué d'environ 2,2 millions de barils au cours de la semaine terminée le 3 février, selon des sources du marché.

Ce résultat est contraire aux attentes de neuf analystes interrogés par Reuters, qui avaient estimé que les stocks de brut avaient augmenté de 2,5 millions de barils.

Cependant, les stocks d'essence et de distillats ont augmenté plus que prévu, les stocks d'essence ayant augmenté d'environ 5,3 millions de barils et les stocks de distillats, qui comprennent le diesel et le mazout de chauffage, d'environ 1,1 million de barils.

Le marché attendra de voir si les données de l'Administration américaine d'information sur l'énergie, attendues à 1530 GMT, confirment la baisse des stocks de brut.