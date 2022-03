Le pétrole, les flux de portefeuille poussent le dollar canadien à un sommet de près de 5 mois

Le huard se négociait en hausse de 0,2 % à 1,2475 pour un billet vert, ou 80,16 cents américains, après avoir touché son plus haut niveau depuis le 10 novembre, à 1,2430. Depuis le début du mois de mars, la devise a gagné 1,6 %.

"Nous voyons certains flux de fin de mois et de fin de trimestre qui sont généralement positifs pour le huard", a déclaré Rahim Madhavji, président de KnightsbridgeFX.com. "En dehors de cela, nous avons vu un peu plus de force sur les marchés pétroliers."

Le prix du pétrole, l'une des principales exportations du Canada, s'est établi à 107,82 $ le baril, soit une hausse de 3,4 %, alors qu'une nouvelle réduction des stocks de brut aux États-Unis indiquait une offre restreinte. En outre, les investisseurs se sont inquiétés de nouvelles sanctions occidentales contre Moscou alors que les forces russes ont continué à bombarder les faubourgs de la capitale ukrainienne.

Pourtant, le dollar américain, valeur refuge, est tombé à son plus bas niveau en près de deux semaines, car les données montrant que l'inflation annuelle allemande a atteint en mars son plus haut niveau en plus de 40 ans ont soutenu l'euro.

L'inflation canadienne a également grimpé à un sommet de plusieurs décennies, ce qui a conduit la Banque du Canada à adopter une position plus belliciste. Les investisseurs parient que la banque centrale commencera à relever son taux d'intérêt directeur par paliers d'un demi-point de pourcentage, le premier de ces mouvements à la hausse, rarement utilisés, pouvant intervenir dès le mois prochain.

Les rendements des obligations du gouvernement canadien se sont détendus sur une courbe plus plate, suivant le mouvement des bons du Trésor américain. Le rendement à 10 ans a baissé de 4,2 points de base à 2,440 %, après avoir touché mardi son plus haut niveau intrajournalier depuis octobre 2018 à 2,607 %.