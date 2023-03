Le pétrole maintient ses gains grâce au rebond de la Chine, même si les stocks de brut américains augmentent.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 12 cents, soit 0,1%, à 84,43 $ le baril à 0231 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont augmenté de 7 cents, soit 0,1%, à 77,76 $ le baril.

Les deux contrats ont augmenté d'environ 1% au cours de la session précédente après que des données aient montré que l'activité manufacturière en Chine en février a augmenté au rythme le plus rapide en plus d'une décennie, ajoutant aux preuves d'un rebond économique après la suppression des restrictions strictes du COVID-19.

Cependant, une dixième semaine consécutive d'accumulation de stocks de brut aux États-Unis a plafonné les gains du marché.

Les stocks de brut américains ont augmenté de 1,2 million de barils au cours de la semaine se terminant le 24 février pour atteindre 480,2 millions de barils, leur niveau le plus élevé depuis mai 2021, selon l'Energy Information Administration.

Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 500 000 barils.

Les exportations record de pétrole brut américain ont toutefois permis de maintenir l'accumulation plus faible que ces dernières semaines, les expéditions ayant atteint 5,6 millions de barils par jour (bpj) la semaine dernière, selon l'EIA.

"Les stocks de brut américains ont ralenti leur augmentation mais se situent au-dessus de la fourchette quinquennale, le ralentissement des constructions étant dû à la montée en flèche des exportations brutes vers de nouveaux records", ont déclaré les analystes de Citi dans une note au client.

Pendant ce temps, le pétrole brut traité par les raffineurs indiens a atteint des niveaux record en janvier, selon les données provisoires du gouvernement mercredi, alors que le pays a augmenté ses importations de barils russes que les pays occidentaux boudent.

Le débit des raffineries du troisième plus grand importateur et consommateur de pétrole au monde a atteint 5,39 millions de barils par jour en janvier, soit le plus haut niveau depuis les données de Reuters qui remontent à 2009.