Le pétrole ouvre en demi-teinte, les craintes économiques exerçant une pression sur les prix.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 17 cents, soit 0,2%, à 0107 GMT à 79,52 $ le baril. La session dernière, l'indice de référence est tombé sous les 80 dollars pour la deuxième fois en 2022.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont perdu 3 cents à 74,22 $ le baril.

La dégringolade de mardi est la plus forte baisse quotidienne des prix du Brent depuis fin septembre, qui se négocient dans une fourchette de 62 $ cette année.

Les indices de référence de Wall street ont également chuté mardi en raison de l'incertitude entourant l'orientation des hausses de taux de la Réserve fédérale et des nouvelles rumeurs de récession imminente.

Ces craintes sont suscitées par des données économiques solides ou des signaux hawkish de la part d'autres décideurs politiques.

Les données publiées lundi montrant que l'activité de l'industrie des services américaine a augmenté de manière inattendue en novembre et le rapport robuste sur les salaires américains de la semaine dernière ont soulevé des doutes quant à la date à laquelle la Fed pourrait assouplir sa politique monétaire.

Les prix du pétrole ont baissé de plus de 1% pendant trois sessions consécutives, abandonnant la plupart de leurs gains pour l'année.

L'activité du secteur des services en Chine a atteint son plus bas niveau depuis six mois, et les économies européennes ont ralenti en raison du coût élevé de l'énergie et de la hausse des taux d'intérêt.