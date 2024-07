Les prix du pétrole ont baissé vendredi en raison des espoirs renouvelés d'un cessez-le-feu à Gaza, tandis que la vigueur du dollar a continué à peser sur le marché.

Les prix du brut Brent ont baissé de 1,11 $, soit 1,3 %, pour atteindre 84 $ le baril à 11 h 42 (HAE). Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate ont perdu 1,08 $, soit 1,3 %, pour atteindre 81,74 $.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré vendredi qu'un cessez-le-feu recherché depuis longtemps entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas était en vue.

"Il reste des questions à résoudre,

qui doivent être négociés. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire", a déclaré M. Blinken lors du Forum sur la sécurité d'Aspen, dans le Colorado.

La guerre à Gaza a conduit les investisseurs à intégrer une prime de risque dans leurs transactions pétrolières, car les tensions menacent l'approvisionnement mondial.

"La géopolitique commence à s'apaiser un peu, ce qui devrait jouer en notre faveur, suite à l'annonce de ce cessez-le-feu", a déclaré Tim Snyder, économiste en chef chez Matador Economics.

L'indice du dollar américain a grimpé après des données plus fortes que prévu sur le marché du travail et l'industrie manufacturière américaine en début de semaine, ce qui a fait pression sur les prix du pétrole, a déclaré Phil Flynn, analyste chez Price Futures Group.

Une monnaie américaine plus forte freine la demande de pétrole libellé en dollars de la part des acheteurs détenant d'autres devises.

Par ailleurs, les responsables chinois ont reconnu vendredi que la liste exhaustive des objectifs économiques réaffirmés à la fin d'une réunion clé du Parti communiste cette semaine contenait "de nombreuses contradictions complexes", ce qui laisse présager une mise en œuvre de la politique semée d'embûches.

L'économie chinoise a connu une croissance plus lente que prévu de 4,7 % au deuxième trimestre, selon les données officielles, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la demande de pétrole.

Vendredi, une panne technologique mondiale a perturbé les activités de nombreux secteurs : les compagnies aériennes ont interrompu leurs vols, certains radiodiffuseurs ont cessé d'émettre et tous les secteurs, de la banque aux soins de santé, ont été touchés par des problèmes de système.

Les données et les services du groupe LSEG étaient de nouveau opérationnels vendredi, après qu'une panne a perturbé les marchés financiers plus tôt dans la journée. Reuters fournit des informations pour la plateforme Workspace de LSEG.

Pendant ce temps, deux grands pétroliers étaient en feu après être entrés en collision dans les eaux près de Singapour, le plus grand port de ravitaillement du monde. Deux membres d'équipage ont été héliportés à l'hôpital et d'autres ont été secourus sur des radeaux de sauvetage, ont déclaré les autorités et l'une des compagnies. (Reportage de Georgina McCartney à Houston ; Ahmad Ghaddar ; Reportage complémentaire de Sudarshan Varadhan à Singapour ; Rédaction de David Goodman, Arun Koyyur et Paul Simao)