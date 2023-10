Les prix du pétrole ont baissé de 1% dans les premiers échanges asiatiques mardi, après être tombés à leur plus bas niveau en trois semaines lors de la session précédente, en raison d'un dollar américain plus fort, de la hausse des rendements obligataires américains et de signaux d'approvisionnement mitigés.

Les contrats à terme du Brent pour la livraison en décembre ont baissé de 92 cents, ou 1,01%, à 89,79 dollars le baril à 0225 GMT.

Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a baissé de 92 cents, soit 1,04%, à 87,90 dollars le baril.

"Les prix du pétrole brut (Brent) ont chuté à (environ) 90 dollars le baril alors que la hausse des rendements américains et un dollar américain plus fort ont dominé le sentiment du marché", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note à la clientèle.

"Alors que l'offre reste limitée, des taux d'intérêt plus élevés signifient que le stockage des stocks est coûteux. Cela pourrait conduire à un nouveau déstockage des stocks de pétrole tout en augmentant la disponibilité au comptant."

Plus tôt dans la journée de lundi, le dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis 10 mois par rapport à un panier de devises, après que le gouvernement américain ait évité une fermeture partielle et que les données économiques aient alimenté les attentes de la Réserve fédérale de maintenir les taux plus élevés plus longtemps, ce qui pourrait ralentir la croissance économique.

Des taux d'intérêt plus élevés et un dollar plus fort rendent le pétrole plus cher pour les détenteurs d'autres devises, ce qui pourrait réduire la demande de pétrole.

L'annonce par le ministre turc de l'énergie du redémarrage cette semaine d'un oléoduc en provenance d'Irak, suspendu depuis environ six mois, a également pesé sur les prix.

"En théorie, selon les termes de l'accord OPEP+, la production (en dehors du CCG) devrait rester stable au cours du quatrième trimestre. Cependant, le respect de l'accord par l'Irak a été quelque peu irrégulier dans le passé et les niveaux d'exportation devraient augmenter, en supposant que l'oléoduc reprenne ses activités comme prévu", ont déclaré les analystes de BMI Research dans un rapport à l'intention des clients.

L'OPEP+, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) plus la Russie et d'autres alliés, devrait maintenir ses paramètres de production inchangés lors de sa réunion de mercredi, ce qui maintiendra l'offre à un niveau serré.

Les analystes de BMI Research ont déclaré qu'"étant donné que l'économie mondiale ralentit, le groupe voudra probablement maintenir ses réductions actuelles, tout en signalant la possibilité de nouvelles réductions, si les conditions du marché l'exigent". (Reportage de Laura Sanicola et Trixie Yap ; rédaction de Shri Navaratnam et Simon Cameron-Moore)