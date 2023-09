Les marchés actions peinent à renouer avec un biais haussier bien affirmé. Même si les pronostics sont toujours favorables à une pause des relèvements des taux de la Fed, les rendements obligataires poursuivent leur ascension, ce qui sonne au contraire comme un présage de lendemains monétaires plus défavorables. En cause, un potentiel réveil de l'inflation, alimenté par un bond des prix de l'énergie.

Le retour de Wall Street n'aura pas changé la donne puisque le rouge était encore de mise hier sur les marchés financiers. Les investisseurs sont restés préoccupés par les mauvaises performances de l'économie chinoise mais surtout par la nouvelle poussée de fièvre des cours pétroliers. Initialement bien ancrés dans le rouge, les indices européens ont néanmoins terminé en petite baisse, un repli de l'ordre de 0,30% pour Paris et Francfort. Les actions américaines n'ont pas divergé avec également des pertes journalières plutôt superficielles à l'image du S&P500 qui a cédé 0,42%. En Europe comme aux Etats-Unis, le sanctuaire du moment reste le compartiment énergétique, c’est-à-dire en majorité les entreprises du secteur pétrolier.

L'énergie revient donc au centre du jeu économique puisque la flambée du pétrole accentue le scénario d'un retour en force de l'inflation. L'Arabie Saoudite et la Russie ont mis le feu au poudre en annonçant de manière coordonnée la prolongation de leurs coupes volontaires de production jusqu'à la fin de l'année. Pour vous donner un ordre de grandeur, on parle tout de même d'un million de barils par jour pour l'Arabie Saoudite et de 300.000 barils par jour pour la Russie. Ces annonces interviennent alors que le marché pétrolier est déjà en train de se resserrer depuis quelques mois. Un resserrement qui résulte justement du contrôle de la production par l'OPEP alors que la demande de pétrole reste assez résiliente. Dans ce cas de figure, les prix ne peuvent baisser que de deux manières : soit par une destruction de la demande causée par des prix trop élevés (processus rapide), soit par l'apparition d'une nouvelle offre générée par des projets rentables avec un prix du baril à 85-90 USD (processus plus lent).

Pour l'heure, le marché obligataire croit davantage à la première option en s'orientant à la hausse. La rémunération du 10 ans américain atteint ce matin 4,26%. Même si le plus haut niveau du mois d'août n'a pas été atteint jusqu'à présent, cela suffit à rendre les financiers nerveux. Ces derniers peuvent toujours se raccrocher aux probabilités donnés par l'outil FedWatch du CME, qui confère toujours une longueur d'avance à un statu quo de la Fed en septembre mais aussi en novembre. A l'heure où j'écris ces lignes, la probabilité d'une pause dans le relèvement des taux est de 95% pour ce mois-ci et de 60% pour novembre. Ces probabilités vont d'ailleurs surement évoluer dans les prochains jours puisque débute aujourd'hui une longue série d'allocution de banquiers centraux américains.

Concernant la séance du jour, on remet le cap vers les indices PMI des services, avec cette fois-ci la lecture finale de l'indicateur aux Etats-Unis pour le mois d'août, doublé de l'ISM des services, qui constituera le point d'orgue de la journée à 16h00. Toujours à 16h00, la Banque centrale du Canada rendra sa décision sur l'évolution de ses taux directeurs, qui devraient rester à 5.0% selon les attentes des économistes. Enfin, sur le front des sociétés, le Canada est encore représenté avec les résultats d'Alimentation Couche-Tard.

En Asie Pacifique, Tokyo appuie toujours sur la pédale d'accélération en avançant d'environ 0,60%. La Chine accuse le coup en début de séance mais évolue non loin de l'équilibre en fin de course, avec un CSI300 en baisse de 0,36% et un Hang Seng en repli de 0,24%. En revanche, l'Australie et la Corée du Sud perdent plus de terrain. Le Kospi coréen cède 0,79% et l'ASX australien un peu plus de 0,70%. Les indicateurs avancés européens sont baissiers.

Les temps forts économiques du jour

Séance axée sur l'activité dans les services aux Etats-Unis avec le PMI définitif du mois d'août (15h45) et l'ISM des services (16h00). Tout l'agenda ici.

L'euro perd un peu de terrain autour de 1,0734 USD. L'once d'or recule à 1927 USD. Le pétrole reste haut perché, avec un Brent de Mer du Nord à 90 USD le baril et un brut léger américain WTI à 86,60 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans atteint 4,26%. Le bitcoin se négocie autour de 25 700 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Stellantis s'allie à Aramco dans les carburants de synthèse bas carbone.

dans les carburants de synthèse bas carbone. Thélios (LVMH) réalise l'acquisition de la marque de lunettes de soleil Vuarnet.

Worldline réalise une émission obligataire de 600 millions d'euros.

JCDecaux remporte deux appels d'offres différents à Toulouse.

Safran nomme une nouvelle directrice du développement durable.

Gaztransport & Technigaz va concevoir les cuves de deux méthaniers pour Dalian Shipbuilding.

Kaufman & Broad rachète un bloc d'actions à Artimus Participations.

Le parc éolien français de Voltalia réalise ses premières injections sur le réseau.

Vallourec réalise des changements au sein de son comité exécutif.

Sidetrade obtient un contrat de plateforme avec BIC.

Nanobiotix nomme Louis Kayitalire au poste de directeur médical.

Egide annonce le succès de son augmentation de capital.

Dans le monde

Annonces importantes (et moins importantes)

Apple signe un nouvel accord à long terme avec Arm pour la technologie des puces.

Google (Alphabet) conclut un accord de principe dans le cadre d'une action en justice concernant le Play Store aux États-Unis.

Tencent dévoilera jeudi un chatbot d'intelligence artificielle.

L'usine portugaise de Volkswagen va cesser ses activités en raison d'une pénurie de composants.

UBS remet en question la cession d'une partie de Credit Suisse à Apollo Capital.

L'Agence américaine du médicament (FDA) accepte d'étudier une demande d'homologation pour le crovalimab de Roche.

Idorsia rachète à Janssen Biotech les droits de son médicament contre l'hypertension.

Holcim ouvre un centre d'innovation en France.

Vale commencera à construire des usines au Moyen-Orient en 2024.

Siemens investit 30 millions de dollars dans la formation de techniciens en chargeurs de véhicules électriques aux États-Unis.

Le groupe saoudien STC achète une participation de 9,9% dans Telefónica.

Generali émet des obligations vertes de 500 millions d'euros à échéance 2033.

Banco di Desio place des obligations pour 400 millions d'euros.

Swiss Life poursuit sa croissance au premier semestre 2023 et lance un programme de rachat d'actions.

B&M European Value Retail va racheter 51 magasins de Wilko en faillite.

Principales publications du jour : Alimentation Couche-Tard, Copart, United Microelectronics… Tout l'agenda ici.