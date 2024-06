Les prix du pétrole sont restés proches de leurs plus bas niveaux depuis quatre mois en Asie mercredi, les marchés ayant digéré la décision de l'OPEP+ d'augmenter l'offre plus tard dans l'année et l'augmentation des stocks de pétrole brut et de carburant aux États-Unis.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en hausse de 4 cents à 77,56 dollars le baril à 0307 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate étaient stables à 73,25 dollars le baril.

Les deux contrats ont perdu près d'un dollar mardi pour atteindre leurs niveaux les plus bas depuis le début du mois de février, et ont perdu environ 3 dollars le baril lundi.

Cette baisse fait suite à l'annonce par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés de plans visant à augmenter l'offre à partir d'octobre, malgré les signes récents d'un affaiblissement de la croissance de la demande.

"Le Brent reste sous pression car une partie du marché continue de considérer le calendrier proposé par l'OPEP pour les réductions volontaires comme un engagement contraignant d'augmenter de 500 000 barils par jour au quatrième trimestre 2024, indépendamment des perspectives fondamentales du pétrole ou du sentiment à la fin de l'été", a déclaré Helima Croft, responsable de la recherche sur les matières premières chez RBC Capital, dans une note de marché.

Toutefois, le ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, a déclaré que l'OPEP+ mettrait en pause le déroulement des réductions ou les annulerait si la demande n'était pas assez forte pour absorber les barils.

"L'intention a toujours été d'introduire lentement les barils et de ne pas envoyer le marché en vrille avec une augmentation de l'offre", a noté M. Croft.

Aux États-Unis, les stocks de pétrole brut, d'essence et de produits distillés ont augmenté la semaine dernière, selon des sources citant les chiffres de l'American Petroleum Institute.

Les chiffres de l'API montrent que les stocks de brut ont augmenté de plus de 4 millions de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 31 mai, alors que les analystes prévoyaient une baisse de 2,3 millions de barils lors d'un sondage Reuters.

Tim Evans, analyste indépendant spécialisé dans l'énergie, a écrit que les chiffres relatifs au brut figurant dans le rapport de l'API "représentent une surprise clairement baissière".

Les stocks d'essence ont augmenté de plus de 4 millions de barils, soit deux fois plus que prévu par les analystes.

L'Administration américaine d'information sur l'énergie publiera les données officielles sur les stocks mercredi à 14h30 GMT.

Les données de la semaine dernière sont suivies de près par les marchés parce qu'elles reflètent l'utilisation du carburant pendant les vacances du Memorial Day, le début de la saison de conduite aux États-Unis. (Reportage de Shariq Khan à New York, Emily Chow et Florence Tan à Singapour ; Rédaction de Sonali Paul et Neil Fullick)