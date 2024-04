Les prix du pétrole ont augmenté au début des échanges asiatiques mardi, soutenus par des signes d'amélioration de la demande et par l'escalade des tensions au Moyen-Orient, qui avaient entraîné une hausse des contrats à terme américains à un plus haut de cinq mois au cours de la session précédente.

Le Brent pour livraison en juin a augmenté de 37 cents pour atteindre 87,79 dollars le baril à 0046 GMT. Le contrat de mai pour le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 32 cents à 84,03 dollars le baril.

Des données manufacturières américaines et chinoises plus fortes que prévu font monter les prix, a écrit Tony Sycamore, analyste de marché chez IG, dans une note.

L'activité manufacturière en Chine et aux États-Unis a augmenté en mars pour la première fois en six mois et en un an et demi, respectivement, ce que les marchés considèrent comme un indicateur de l'augmentation de la demande de pétrole. La Chine est le plus grand importateur de pétrole brut au monde, tandis que les États-Unis en sont le plus grand consommateur.

Les contrats à terme américains pourraient atteindre le milieu de la fourchette des 90 dollars s'ils franchissent le niveau de résistance technique de 84,00 dollars le baril, selon Sycamore. La dernière fois que le contrat WTI prompt-mois a atteint le niveau de 95 dollars le baril, c'était en août 2022.

Le contrat du premier mois s'est établi à 83,71 dollars le baril lundi, la clôture la plus élevée depuis octobre 2023.

Au Moyen-Orient, une frappe israélienne sur l'ambassade d'Iran en Syrie a tué sept conseillers militaires, dont trois commandants de haut rang, marquant une escalade dans le conflit qui dure depuis près de six mois et suscitant des inquiétudes quant à des impacts plus tangibles sur l'approvisionnement en pétrole.

"Jusqu'à présent, le marché ne s'est pas inquiété des perturbations de l'offre, la guerre restant contenue. L'implication de l'Iran pourrait menacer son approvisionnement en pétrole", ont écrit les analystes d'ANZ dans une note.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole tiendra une réunion en ligne de son comité ministériel conjoint de surveillance mercredi afin d'examiner le marché et la mise en œuvre des réductions de production par les membres. Les membres devraient maintenir leur politique d'approvisionnement actuelle qui prévoit des réductions volontaires de la production de 2,2 millions de barils par jour (bpj) jusqu'à la fin du deuxième trimestre. (Reportage de Colleen Howe, édition de Shri Navaratnam)