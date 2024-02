Les prix du pétrole ont augmenté mercredi, alors que la croissance de la production pétrolière américaine devrait rester stable jusqu'en 2025, apaisant ainsi les craintes d'une offre excédentaire.

Les contrats à terme du Brent ont augmenté de 38 cents, ou 0,5%, à 78,97 $ le baril à 0013 GMT, tandis que le brut américain West Texas Intermediate a augmenté de 41 cents, ou 0,6%, à 73,72 $. Les deux contrats avaient légèrement gagné lundi.

La production nationale américaine ne dépassera pas le record de décembre 2023 de plus de 13,3 millions de barils par jour avant février 2025, a déclaré mardi l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) dans ses perspectives énergétiques à court terme.

L'EIA a également réduit ses prévisions de croissance de la production nationale de pétrole en 2024 de 120 000 barils par jour (bpj) à 170 000 bpj, ce qui est nettement inférieur à l'augmentation de la production de l'année dernière de 1,02 million de bpj.

Les données du gouvernement américain sur les stocks de pétrole seront publiées plus tard dans la journée de mercredi. Les stocks de brut américains devraient avoir augmenté de 1,9 million de barils au cours de la semaine dernière, la production s'étant remise du gel et les raffineurs ayant commencé leur maintenance.

Pendant ce temps, les médiateurs américains, qataris et égyptiens ont préparé un effort diplomatique pour surmonter les différences entre Israël et le Hamas sur un plan de cessez-le-feu pour Gaza, après que le groupe palestinien ait répondu à une proposition de pause prolongée dans les combats et de libération d'otages.

Les négociants suivent de près la situation au Moyen-Orient, notamment les attaques des rebelles houthis soutenus par l'Iran contre les navires dans la région cruciale de la mer Rouge, qui ont perturbé le trafic par le canal de Suez, la voie maritime la plus rapide entre l'Asie et l'Europe, où transitent près de 12 % des échanges mondiaux de pétrole. (Reportage d'Arathy Somasekhar ; Rédaction de Jacqueline Wong)