Les prix du pétrole ont progressé lundi, soutenus par les prévisions d'une augmentation du déficit de l'offre au quatrième trimestre après que l'Arabie Saoudite et la Russie ont prolongé leurs réductions et par l'optimisme d'une reprise de la demande en Chine, premier importateur de brut au monde.

Le Brent a augmenté de 5 cents, soit 0,1%, à 93,98 dollars le baril à 0027 GMT, tandis que le West Texas Intermediate américain était à 90,92 dollars le baril, en hausse de 15 cents, soit 0,2%.

"La politique de relance de la Chine, la résistance des données économiques américaines et la poursuite des réductions de production de l'OPEP sont les facteurs haussiers qui soutiennent le mouvement de hausse du marché pétrolier", a déclaré Tina Teng, analyste chez CMC Markets, faisant référence à la réduction du ratio de réserves par la banque centrale chinoise la semaine dernière pour stimuler les liquidités et soutenir son économie.

Le Brent et le WTI ont grimpé pendant trois semaines consécutives pour atteindre leurs plus hauts niveaux depuis novembre après que l'Arabie saoudite et la Russie ont prolongé les réductions de l'offre jusqu'à la fin de l'année dans le cadre des plans du groupe OPEP+ et que les raffineries chinoises ont augmenté leur production, stimulées par de fortes marges à l'exportation.

Les deux contrats sont également en passe de connaître leur plus forte hausse trimestrielle depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie au premier trimestre 2022.

"Les réductions de production, menées par l'Arabie saoudite, ont stabilisé le marché en juillet, mais sont maintenant susceptibles de pousser le marché vers un déficit de 2 millions de bpj (barils par jour) au quatrième trimestre", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note.

La croissance de la demande mondiale de pétrole, en revanche, est en passe d'atteindre 2,1 millions de bpj, ont-ils ajouté, conformément aux prévisions de l'Agence internationale de l'énergie et de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

"La réduction des stocks qui s'ensuivra au quatrième trimestre exposera le marché à de nouvelles flambées des prix en 2024", a déclaré ANZ.

Les traders surveilleront cette semaine les décisions des banques centrales, y compris la Réserve fédérale, sur les politiques de taux d'intérêt.

"La Fed devrait suspendre ses hausses de taux cette fois-ci, mais devrait rester optimiste", a déclaré M. Teng de CMC.

Une pause dans les hausses de taux aux États-Unis pourrait affaiblir le billet vert, ce qui rendrait les matières premières libellées en dollars, comme le pétrole, plus abordables pour les détenteurs d'autres devises. (Reportage de Florence Tan ; Rédaction de Stephen Coates)