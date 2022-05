Le pétrole prolonge ses gains après l'annonce de la proposition d'interdiction du pétrole russe par l'UE

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 22 cents à 110,36 $ le baril à 0:02 GMT. Les contrats à terme sur le pétrole brut WTI ont augmenté de 15 cents pour atteindre 107,96 $ le baril.

Les deux indices de référence ont augmenté de plus de 5 dollars le baril mercredi.

La proposition, qui a été annoncée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et qui doit être soutenue à l'unanimité par les 27 pays de l'UE pour prendre effet, prévoit l'élimination progressive des approvisionnements en pétrole brut russe dans six mois et en produits raffinés d'ici la fin de 2022. Elle propose également d'interdire dans un mois tous les services d'expédition, de courtage, d'assurance et de financement proposés par les entreprises de l'UE pour le transport du pétrole russe.

L'UE doit toutefois trouver des solutions de rechange alors que les prix de l'énergie ont flambé, car elle importe chaque jour quelque 3,5 millions de barils de pétrole et de produits pétroliers russes et dépend également des approvisionnements en gaz de Moscou.

Une poignée de pays de l'Est de l'UE craignent que l'arrêt ne leur laisse pas suffisamment de temps pour s'adapter.

Les participants au marché attendaient une réunion jeudi de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et des producteurs alliés, connue sous le nom d'OPEP+.

Le groupe devrait convenir de relever les objectifs de production de 432 000 barils par jour (bpj) pour le mois de juin, ont déclaré à Reuters quatre délégués de l'OPEP+, s'en tenant aux plans d'une augmentation progressive de la production mensuelle.

Aux États-Unis, les stocks de pétrole brut ont augmenté modestement la semaine dernière, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie. Les stocks ont augmenté de 1,2 million de barils, les États-Unis ayant libéré davantage de barils de leurs réserves stratégiques. [EIA/S]