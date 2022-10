Le pétrole prolonge ses gains après que l'OPEP+ a accepté de réduire sa production de brut 06/10/2022 | 04:38 Envoyer par e-mail :

Les prix du pétrole ont augmenté pour une quatrième session jeudi, avec le Brent à un sommet de trois semaines, après que l'OPEP+ a accepté de resserrer davantage l'offre mondiale de brut avec un accord pour réduire la production d'environ 2 millions de barils par jour, la plus grande réduction depuis 2020. Les contrats à terme sur le Brent pour le règlement en décembre ont augmenté de 22 cents, soit 0,2%, à 93,59 dollars le baril vers 0234 GMT, après avoir enregistré une hausse de 1,7% lors de la session précédente. Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en novembre ont gagné 22 cents, soit 0,3 %, à 87,98 $ le baril, après une hausse de 1,4 % mardi. L'accord entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, y compris la Russie, un groupe connu sous le nom d'OPEP+, intervient avant un embargo de l'Union européenne sur le pétrole russe et comprimerait les approvisionnements dans un marché déjà serré, ajoutant à l'inflation. Étant donné que la production de certains des pays de l'OPEP+ est inférieure aux niveaux cibles, la réduction réelle serait inférieure à la réduction de 2 millions de bpj convenue lors de la réunion. Le ministre saoudien de l'énergie, Abdulaziz bin Salman, a déclaré que la réduction réelle de l'offre serait d'environ 1 million à 1,1 million de bpj et qu'elle était une réponse à la hausse des taux d'intérêt en Occident et à l'affaiblissement de l'économie mondiale. L'administration du président américain Joe Biden a critiqué l'accord comme étant "à courte vue". La Maison Blanche a déclaré que le président Joe Biden continuerait à évaluer l'opportunité de libérer d'autres stocks stratégiques de pétrole pour faire baisser les prix. La Maison Blanche a déclaré qu'elle consulterait le Congrès sur des voies supplémentaires pour réduire le contrôle de l'OPEP et de ses alliés sur les prix de l'énergie, dans une référence apparente à la législation qui pourrait exposer les membres du groupe à des poursuites antitrust. "L'impact final sur le marché dépendrait de la durée de l'accord, car l'OPEP+ a décidé de prolonger sa déclaration de coopération jusqu'à la fin de 2023", ont déclaré les analystes de Citi dans une note, ajoutant que les réductions de l'offre maintiendront les stocks mondiaux à un niveau bas plus longtemps et resserreront les marchés en 2023. Plus de la moitié de la réduction de l'offre de 1 million de bpj devrait provenir du premier exportateur mondial, l'Arabie saoudite, selon les analystes de RBC Capital. Par ailleurs, mercredi, le vice-premier ministre russe Alexander Novak a déclaré que la Russie pourrait réduire sa production de pétrole pour tenter de compenser les effets des plafonds de prix imposés par l'Occident en raison des actions de Moscou en Ukraine. Une réduction des stocks de pétrole américains la semaine dernière a également soutenu les prix. Les stocks de pétrole brut ont baissé de 1,4 million de barils au cours de la semaine se terminant le 30 septembre pour atteindre 429,2 millions de barils, selon l'Energy Information Administration. (Reportage de Florence Tan à Singapour et de Laila Kearney à New York ; Montage de Shri Navaratnam et Christian Schmollinger)

© Zonebourse avec Reuters 2022

