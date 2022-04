Le pétrole prolonge ses gains, les craintes liées à l'offre l'emportant sur les blocages en Chine

Les prix du pétrole ont augmenté pour un quatrième jour vendredi, les craintes d'une perturbation de l'approvisionnement russe l'emportant sur les blocages de COVID-19 en Chine, le plus grand importateur de brut au monde.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 1,60 $, soit 1,5 %, pour atteindre 109,19 $ le baril à 0912 GMT, après avoir gagné 2,1 % lors de la session précédente. Le contrat d'avant-mois de juin expire plus tard vendredi. Le contrat de juillet, plus actif, a augmenté de 1,48 $ pour atteindre 108,74 $.

Le brut West Texas Intermediate américain a gagné 1,01 $, soit 1 %, à 106,37 $ après avoir progressé de 3,3 % jeudi.

Les deux contrats devraient terminer la semaine en hausse et afficher leurs cinquièmes gains mensuels consécutifs, soutenus par la probabilité accrue que l'Allemagne rejoigne les autres États membres de l'Union européenne dans un embargo sur le pétrole russe.

Les prix du pétrole sont toutefois restés volatils, la Chine ne montrant aucun signe d'assouplissement des mesures de lockdown malgré l'impact sur son économie et les chaînes d'approvisionnement mondiales.

"Avec l'intensification des mesures de verrouillage total et partiel depuis mars, les indicateurs économiques de la Chine ont encore plongé dans le rouge. Nous nous attendons maintenant à ce que le PIB de la Chine ralentisse encore au deuxième trimestre", a déclaré Yanting Zhou, responsable de l'économie APAC de Wood Mackenzie, dans une obligation.

"La volatilité du marché pétrolier devrait se poursuivre, avec la possibilité de blocages plus étendus et prolongés en mai et au-delà, biaisant les risques à court terme pour la demande et les prix du pétrole en Chine - à la baisse."

Du côté de l'offre, l'OPEP+ est susceptible de s'en tenir à son accord existant et de convenir d'une autre petite augmentation de la production pour juin lorsqu'elle se réunira le 5 mai, ont déclaré jeudi à Reuters six sources du groupe de producteurs.

Toutefois, la production de pétrole russe pourrait chuter de 17 % cette année, selon un document du ministère de l'économie consulté par Reuters mercredi, car les sanctions occidentales liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie nuisent aux investissements et aux exportations.

Les sanctions ont également rendu de plus en plus difficile pour les navires russes d'envoyer du pétrole aux clients, ce qui a incité Exxon Mobil Corp à déclarer la force majeure pour ses opérations Sakhaline-1 et à réduire la production.

"Si l'Europe doit soudainement chercher d'énormes quantités de gaz ou de pétrole sur les marchés internationaux, cela compensera les craintes de ralentissement de la Chine et fera grimper les prix", a déclaré Jeffrey Halley, analyste principal du marché chez OANDA. (Reportage de Noah Browning ; reportage supplémentaire de Florence Tan ; édition de David Goodman)