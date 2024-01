Les prix du pétrole ont augmenté jeudi, s'ajoutant aux gains solides de la session précédente sur les inquiétudes persistantes concernant l'offre au Moyen-Orient suite à des perturbations dans un champ en Libye et des tensions accrues autour de la guerre entre Israël et Gaza.

Le Brent a augmenté de 38 cents, soit 0,5%, à 78,63 dollars le baril à 0440 GMT, tandis que les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate ont augmenté de 52 cents, soit 0,7%, à 73,22 dollars.

Les deux références ont augmenté d'environ 3 % pour s'établir à la hausse pour la première fois en cinq jours mercredi, avec le WTI qui a connu le plus grand pourcentage de gain quotidien depuis la mi-novembre.

"Une confluence de titres concernant de nouvelles tensions en Mer Rouge et une fermeture complète du champ pétrolier libyen de Sharara en raison de protestations locales ont ravivé les inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement mondial en pétrole", a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG.

Mercredi, des manifestations locales ont entraîné l'arrêt total de la production du champ pétrolifère libyen de Sharara, qui peut produire jusqu'à 300 000 barils par jour. Ce champ, l'un des plus importants de Libye, a souvent été la cible de manifestations locales et politiques plus larges.

Plus tôt dans la journée de mardi, le chef adjoint du Hamas a été tué lors d'une frappe à Beyrouth. Il s'agit de la première frappe à toucher la capitale libanaise depuis près de trois mois de tirs quasi quotidiens entre l'armée israélienne et le Hezbollah, soutenu par l'Iran, qui s'étaient limités à la région frontalière.

Les inquiétudes concernant le transport maritime en mer Rouge se sont aggravées après que les Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont déclaré mercredi qu'ils avaient "pris pour cible" un porte-conteneurs à destination d'Israël. Le commandement central des États-Unis a déclaré que le groupe militant avait tiré deux missiles balistiques antinavires dans le sud de la mer Rouge la veille.

Le marché a également été soutenu par les données de l'American Petroleum Institute, qui montrent que les stocks de brut américains ont diminué de 7,4 millions de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 29 décembre, soit le double de la réduction attendue par les analystes interrogés par Reuters.

Les données hebdomadaires de l'Energy Information Administration, le service statistique du ministère américain de l'Energie, sont attendues jeudi à 11h00 (1600 GMT), avec un jour de retard en raison du congé du Nouvel An lundi.

Entre-temps, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a déclaré mercredi que la coopération et le dialogue au sein de l'alliance élargie des producteurs de l'OPEP+ se poursuivraient, après que l'Angola, membre de l'OPEP, ait déclaré qu'il quitterait le bloc le mois dernier.

Une réunion du groupe a été annoncée pour le 1er février afin d'examiner la mise en œuvre de la dernière réduction de la production de pétrole.

Les analystes de Goldman Sachs s'attendent à ce que le prix du Brent se situe entre 70 et 90 dollars le baril en 2024, en raison de la flexibilité de l'offre de l'OPEP+, du faible risque de récession et des achats opportunistes de réserves stratégiques de pétrole par la Chine et les États-Unis.

Les scénarios de risques géopolitiques resteront un risque majeur à la hausse pour les prévisions, ont ajouté les analystes dans une note du 3 janvier. (Reportage d'Andrew Hayley à Pékin et de Jeslyn Lerh à Singapour ; rédaction de Sonali Paul)