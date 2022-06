Le pétrole prolonge ses pertes alors que les craintes de récession augmentent

Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) ont chuté de 2,39$, soit 2,3%, à 103,80$ le baril à 0031 GMT. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont chuté de 2,24 $, soit 2,0 %, à 109,50 $ le baril.

Les deux indices de référence ont chuté d'environ 3 % mercredi pour atteindre leurs plus bas niveaux depuis la mi-mai.

Les investisseurs continuent d'évaluer dans quelle mesure ils doivent s'inquiéter de la possibilité que les banques centrales poussent l'économie mondiale vers la récession alors qu'elles tentent de freiner l'inflation par des hausses de taux d'intérêt.

"Les marchés pétroliers sont restés sous pression, les investisseurs craignant que les hausses de taux américaines ne bloquent la reprise économique et ne freinent la demande de carburant", a déclaré Kazuhiko Saito, analyste en chef chez Fujitomi Securities Co Ltd.

"Les fonds spéculatifs américains et européens ont liquidé leurs positions avant la fin du deuxième trimestre, ce qui refroidit également le sentiment des investisseurs", a-t-il ajouté, prédisant que le WTI pourrait tomber sous les 100 dollars le baril avant les vacances du 4 juillet aux États-Unis.

La Réserve fédérale n'essaie pas de provoquer une récession pour stopper l'inflation, mais elle est pleinement engagée à maîtriser les prix, même si cela risque de provoquer un ralentissement économique, a déclaré mercredi le chef de la banque centrale américaine, Jerome Powell.

Le président américain Joe Biden, quant à lui, a appelé le Congrès à adopter une suspension de trois mois de la taxe fédérale sur l'essence afin de lutter contre les prix record à la pompe et de soulager temporairement les familles américaines cet été.

"La nouvelle a temporairement stimulé les prix des produits pétroliers, mais on a ensuite considéré que même si la taxe sur l'essence était suspendue, les prix de détail resteraient élevés, ce qui rendrait difficile la stimulation de la demande", a déclaré M. Saito de Fujitomi.

L'Administration américaine d'information sur l'énergie a déclaré que ses données hebdomadaires sur le pétrole, qui devaient être publiées jeudi, seront retardées en raison de problèmes de systèmes jusqu'à au moins la semaine prochaine.