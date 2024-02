Les prix du pétrole ont baissé lundi, prolongeant les pertes de la session précédente après que le dollar ait augmenté, les marchés craignant qu'une inflation plus élevée que prévu ne retarde les réductions des taux d'intérêt américains élevés qui ont freiné la croissance de la demande mondiale de carburant.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont perdu 35 cents, soit 0,4 %, à 81,27 dollars le baril à 0419 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) ont perdu 35 cents, soit 0,5 %, à 76,14 dollars le baril, alors que le dollar américain s'est raffermi. Un dollar plus fort rend le pétrole plus cher pour les détenteurs d'autres devises.

Cette baisse s'ajoute aux pertes subies la semaine dernière, lorsque le Brent a baissé d'environ 2 % et le WTI a chuté de plus de 3 % à la suite d'indications selon lesquelles la réduction des taux d'intérêt américains pourrait être reportée de deux mois en raison d'une hausse de l'inflation.

"Le sentiment de risque semble être en recul après le rallye du marché mené par Nvidia la semaine dernière, alors que les attentes de taux plus élevés et plus longs ont augmenté le dollar américain, faisant pression sur les prix des matières premières", a déclaré Tina Teng, analyste indépendante basée à Auckland.

Les prix du pétrole se situent entre 70 et 90 dollars le baril depuis novembre, l'augmentation de l'offre aux États-Unis et les inquiétudes concernant la faiblesse de la demande en Chine compensant les réductions de l'offre de l'OPEP+ malgré les deux guerres qui font rage.

"Les prix du pétrole brut ont baissé faute de nouveaux moteurs", ont écrit les analystes d'ANZ dans une note. "Le pétrole a été pris en étau entre des facteurs haussiers tels que la baisse de la production de l'OPEP et les risques géopolitiques élevés, et des préoccupations baissières concernant la faiblesse de la demande en Chine."

La prime de risque géopolitique liée aux attaques des Houthis du Yémen contre des navires en mer Rouge est restée modeste, ne représentant qu'une hausse de 2 dollars par baril pour le Brent, ont indiqué les analystes de Goldman Sachs dans une note.

Toutefois, la banque a relevé son prix maximum pour l'été à 87 dollars le baril, contre 85 dollars, car les perturbations en mer Rouge ont entraîné des ponctions plus importantes que prévu dans les stocks détenus par les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Goldman Sachs s'attend toujours à ce que la demande de pétrole augmente de 1,5 million de barils par jour (bpj) en 2024, mais a réduit les prévisions pour la Chine tout en augmentant celles pour les États-Unis et l'Inde.

"La croissance robuste de l'offre hors OPEP devrait presque suivre le rythme de la croissance solide de la demande mondiale", ont ajouté les analystes.

Alors que le conflit entre Israël et le Hamas se poursuit au Moyen-Orient, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré dimanche à CNN que les négociateurs des États-Unis, de l'Égypte, du Qatar et d'Israël s'étaient mis d'accord sur les grandes lignes d'un accord sur les otages lors de discussions à Paris, mais que les négociations étaient toujours en cours. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il n'était pas encore certain qu'un accord se concrétise.

Le Qatar augmentera encore sa production de gaz naturel liquéfié, ce qui contribuera à l'approvisionnement mondial en énergie, malgré la chute brutale des prix mondiaux.

Aux États-Unis, les analystes d'ANZ prévoient que les stocks de pétrole pourraient commencer à diminuer dans les semaines à venir, les raffineries revenant de leur maintenance, ce qui pourrait soutenir les prix. (Reportage de Florence Tan à Singapour et de Colleen Howe à Pékin ; rédaction de Jamie Freed)