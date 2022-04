Le pétrole prolonge ses pertes en raison de la libération des réserves et de la trêve au Yémen

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont perdu 79 cents, soit 0,8 %, pour atteindre 103,60 $ le baril à 0037 GMT, tandis que le pétrole brut West Texas Intermediate américain était à 98,45 $ le baril, en baisse de 82 cents, soit 0,8 %. Les deux contrats ont perdu 1 dollar à l'ouverture des marchés lundi.

Les Nations unies ont négocié une trêve de deux mois entre une coalition dirigée par l'Arabie saoudite et le groupe Houthi aligné sur l'Iran, pour la première fois dans ce conflit qui dure depuis sept ans. Les installations pétrolières saoudiennes ont fait l'objet d'attaques de la part des Houthis au cours du conflit, ajoutant à la perturbation de l'approvisionnement depuis la Russie.

"C'était une menace pour l'approvisionnement, et un cessez-le-feu réduirait cette menace pour l'approvisionnement", a déclaré Phil Flynn, analyste chez Price Futures Group.

La production de pétrole et de condensats de gaz du deuxième exportateur mondial est tombée à 11,01 millions de barils par jour (bpj) en mars, contre une production moyenne de 11,08 millions de bpj en février, selon des sources industrielles. Le raffinage et les exportations de pétrole russes ont été frappés par les sanctions occidentales et l'aversion des acheteurs suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les estimations de la perte d'approvisionnement en pétrole russe varient de 1 million à 3 millions de bpj.

Les prix du pétrole ont chuté d'environ 13 % la semaine dernière après que le président américain Joe Biden a annoncé que jusqu'à 1 million de bpj de pétrole seront vendus à partir de la réserve stratégique de pétrole américaine (SPR) pendant six mois à partir de mai. M. Biden a déclaré que cette libération, la troisième au cours des six derniers mois, servira de pont jusqu'à ce que les producteurs nationaux puissent augmenter la production et ramener l'offre en équilibre avec la demande.

Le département américain de l'énergie a officiellement présenté une vente de pétrole provenant des réserves d'urgence, tandis que les membres de l'Agence internationale de l'énergie ont également convenu de libérer davantage de pétrole vendredi.

"Les initiatives conjointes des États-Unis et de leurs alliés pourraient équilibrer temporairement les déficits d'approvisionnement en 2022, mais cela pourrait ne pas être une solution à long terme", a déclaré dans une obligation Tina Teng, analyste des marchés chez CMC Markets APAC & Canada.

"De plus, les producteurs de pétrole américains pourraient être réticents à une augmentation de la production afin de maintenir des bénéfices élevés."

Malgré les appels de M. Biden aux entreprises énergétiques américaines pour qu'elles augmentent leur production, la croissance du nombre d'appareils de forage reste lente, car les foreurs continuent de rendre l'argent aux actionnaires grâce aux prix élevés du brut plutôt que d'augmenter la production.

Les inquiétudes concernant la demande en Chine, premier importateur mondial de pétrole, persistent alors que sa ville la plus peuplée, Shanghai, a prolongé les fermetures de COVID-19.

Le ministère chinois des transports s'attend à une baisse de 20 % du trafic routier et de 55 % des vols pendant les trois jours de vacances de Qingming en raison d'une recrudescence des cas de COVID-19 dans le pays.