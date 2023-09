Les prix du pétrole ont rebondi jeudi, les marchés se concentrant à nouveau sur le resserrement de l'offre de brut pour le reste de l'année 2023, alors que la demande devrait rester soutenue jusqu'à l'année prochaine.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 36 cents, ou 0,4%, à 92,24 dollars le baril à 0300 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 35 cents, soit 0,4%, à 88,87 dollars.

Les craintes d'une offre insuffisante soutiennent les prix du pétrole alors que les producteurs "s'en tiennent fermement à une production restreinte", a déclaré Priyanka Sachdeva, analyste principal du marché chez Phillip Nova.

La prolongation par l'Arabie saoudite et la Russie des réductions de production de pétrole jusqu'à la fin de 2023 entraînera un déficit substantiel du marché au cours du quatrième trimestre, a déclaré mercredi l'Agence internationale de l'énergie (AIE), qui a largement maintenu ses estimations concernant la croissance de la demande cette année et l'année prochaine.

L'absence de réductions au début de 2024 ferait basculer la balance vers un excédent, a déclaré l'agence, tout en ajoutant que les stocks se situeraient à des niveaux inconfortablement bas.

Par ailleurs, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a maintenu mardi ses prévisions de forte croissance de la demande mondiale de pétrole en 2023 et 2024.

"Le marché du pétrole semble résolument tendu au cours des deux ou trois prochains trimestres, les contraintes d'approvisionnement persistant face à une demande robuste", ont déclaré les analystes d'ANZ Research.

"Nous nous attendons à ce que les risques géopolitiques continus et le contexte économique incertain conduisent l'Arabie saoudite à maintenir ces réductions de production jusqu'au premier trimestre 2024", ont-ils ajouté.

Les deux indices de référence ont atteint des sommets de 10 mois mercredi, avant que les données ne montrent une augmentation surprise des stocks de pétrole brut et de carburant aux États-Unis, ce qui a inquiété les marchés au sujet de la demande.

Les stocks de brut américains ont augmenté de 4 millions de barils la semaine dernière, contrebalançant les attentes des analystes d'un sondage Reuters qui prévoyaient une baisse de 1,9 million de barils. Les stocks de carburant ont également augmenté plus que prévu, les raffineurs ayant intensifié leur activité.

Sur le plan économique, le dernier relevé de l'inflation américaine a renforcé les prévisions selon lesquelles la Réserve fédérale ne relèvera pas ses taux d'intérêt la semaine prochaine et pourrait prolonger sa pause, ce qui renforce les espoirs d'une forte demande de pétrole.

Des taux d'intérêt plus élevés augmentent les coûts d'emprunt pour les entreprises et les consommateurs, ce qui pourrait ralentir la croissance économique et réduire la demande de pétrole. (Reportage d'Arathy Somasekhar à Houston et de Jeslyn Lerh à Singapour ; rédaction de Leslie Adler et Shri Navaratnam)