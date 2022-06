Le pétrole rebondit après une forte baisse, soutenu par des approvisionnements serrés

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont rebondi de 1,10 $, soit 0,9 %, à 119,61 $ le baril vers 0202 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont augmenté à 116,59 $ le baril, soit 1,28 $, ou 1,1 %.

Les prix ont glissé de plus de 2 % au cours de la nuit après que la Réserve fédérale ait augmenté son taux d'intérêt de trois quarts de point de pourcentage, la plus grande hausse depuis 1994.

Le Dollar Index s'est éloigné de son plus haut depuis 2002 mercredi, atténuant la pression à la baisse sur les prix du pétrole. Un billet vert plus fort rend le pétrole évalué en dollars américains plus cher pour les détenteurs d'autres devises, ce qui réduit la demande.

Les investisseurs sont restés concentrés sur l'offre serrée et la demande robuste alors que les sanctions occidentales ont restreint l'accès au pétrole russe, tandis que l'optimisme quant au rebond de la demande de pétrole de la Chine qui assouplit les restrictions COVID-19 a soutenu les perspectives de prix.

"Un rebond de la demande chinoise et la montée en puissance saisonnière attendue de la demande de pétrole de l'OCDE en août laissent le risque de prix à la hausse jusqu'au troisième trimestre 2022", a déclaré Baden Moore, responsable de la recherche sur les matières premières à la National Australia Bank.

La production américaine de brut, qui a largement stagné au cours des derniers mois, a légèrement augmenté de 100 000 barils par jour la semaine dernière pour atteindre 12 millions de bpj, son plus haut niveau depuis avril 2020, selon les données de l'Energy Information Administration. [EIA/S]

Les stocks de brut et de distillats américains ont augmenté tandis que les stocks d'essence ont diminué au cours de la semaine du 10 juin, selon l'EIA.