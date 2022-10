Le pétrole rebondit de 3% alors que l'OPEP+ envisage la plus grande réduction de la production depuis 2020

Les prix du pétrole ont bondi de plus de 3% dans les premiers échanges asiatiques lundi, alors que l'OPEP+ envisage de réduire sa production de plus d'un million de barils par jour pour sa plus grande réduction depuis la pandémie, dans le but de soutenir le marché.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont rebondi de 2,51 $, soit 3 %, à 87,65 $ le baril vers 0206 GMT, après avoir baissé de 0,6 % vendredi. Le brut West Texas Intermediate américain était également en hausse de 3 %, soit 2,39 $, à 81,88 $ le baril, après la perte de 2,1 % de la session précédente.

Les prix du pétrole ont dégringolé pendant quatre mois consécutifs depuis juin, car les blocages de COVID-19 en Chine, principal consommateur d'énergie, ont nui à la demande, tandis que la hausse des taux d'intérêt et la flambée du dollar américain ont pesé sur les marchés financiers mondiaux.

Pour soutenir les prix, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés, un groupe connu sous le nom d'OPEP+, envisage une réduction de la production de plus de 1 million de bpj avant la réunion de mercredi, ont déclaré des sources de l'OPEP+ à Reuters.

En cas d'accord, il s'agira de la deuxième réduction mensuelle consécutive du groupe après avoir réduit la production de 100 000 bpj le mois dernier.

Cependant, l'OPEP+ a manqué ses objectifs de production de près de 3 millions de bpj en juillet, ont déclaré deux sources du groupe de producteurs, les sanctions imposées à certains membres et les faibles investissements d'autres membres ayant entravé sa capacité à augmenter la production.

"Tout résultat inférieur à 500 000 barils par jour serait ignoré par le marché. Par conséquent, nous voyons une chance significative d'une réduction aussi importante que 1 million de barils par jour", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note.

Alors que les prix du Brent pourraient se renforcer davantage à court terme, les inquiétudes concernant une récession mondiale sont susceptibles de limiter la hausse, selon le cabinet de conseil FGE.

"Si l'OPEP+ décide de réduire la production à court terme, l'augmentation de la capacité de réserve de l'OPEP+ qui en résultera exercera probablement une plus grande pression à la baisse sur les prix à long terme", a-t-il déclaré dans une note vendredi.

Vendredi également, la Chine a émis son plus gros quota d'exportation de produits pétroliers cette année et a augmenté les quotas d'importation de brut pour les raffineurs indépendants.

Les raffineurs d'État et privés peuvent exporter jusqu'à 15 millions de tonnes d'essence, de diesel, de carburéacteur et de mazout à faible teneur en soufre, ajoutant ainsi des fournitures indispensables aux marchés mondiaux pour remplacer les exportations russes que l'Union européenne a mises sous embargo en février.

Toutefois, les analystes et les négociants ont déclaré qu'une partie des exportations chinoises risquaient de déborder sur le début de 2023, car les raffineurs auront besoin de temps pour monter en puissance. (Reportage de Florence Tan ; Montage de Clarence Fernandez)