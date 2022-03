Le pétrole rebondit sur l'offre restreinte et les perspectives de nouvelles sanctions contre la Russie

Les prix du pétrole ont récupéré de lourdes pertes mercredi, dans un contexte d'offre restreinte et de perspectives croissantes de nouvelles sanctions occidentales contre la Russie, même si des signes de progrès sont apparus dans les pourparlers de paix entre Moscou et Kiev.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont touché un sommet de 112,78 $ peu après l'ouverture et étaient en hausse de 86 cents, soit 0,8%, à 111,09 $ à 0426 GMT, inversant une perte de 2% lors de la session précédente.

Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) ont gagné 82 cents, soit 0,8%, à 105,06 $ le baril, effaçant une baisse de 1,6% mardi.

"La volatilité des prix indique un sentiment extrêmement sensible chez les investisseurs", ont déclaré les analystes de Haitong Futures. "Les gens ont besoin de toute urgence de voir des changements pour rendre la situation du marché plus claire."

L'attention s'est portée sur l'offre restreinte après que le groupe industriel American Petroleum Institute ait rapporté que les stocks de brut ont diminué de 3 millions de barils au cours de la semaine se terminant le 25 mars, selon des sources du marché.

C'est le triple de la baisse que 10 analystes interrogés par Reuters avaient prévue en moyenne.

Le marché a connu une forte vente au cours de la session précédente après que la Russie ait promis de réduire les opérations militaires autour de Kiev mais que les rapports d'attaques aient continué.

Tobin Gorey, analyste à la Commonwealth Bank, a déclaré dans une note que "la reprise (des prix) suggère que le marché pétrolier, au moins, a un fort degré de scepticisme quant à tout 'progrès'."

Pendant ce temps, les États-Unis et leurs alliés prévoient de nouvelles sanctions sur davantage de secteurs de l'économie russe qui sont essentiels au maintien de son invasion de l'Ukraine, y compris les chaînes d'approvisionnement militaires.

Le marché restant tendu, il est peu probable que les principaux producteurs de pétrole augmentent leur production au-delà de leur accord de 400 000 barils par jour lorsque l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, y compris la Russie, appelés ensemble OPEP+, se réuniront jeudi, selon plusieurs sources proches du groupe.

L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, membres clés de l'OPEP+, ont déclaré que le groupe ne chercherait pas à prendre des mesures contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine, affirmant que l'objectif du groupe était uniquement de stabiliser le marché et non de s'engager dans la politique.

Cependant, les prix du pétrole subissent la pression d'une demande affaiblie de la Chine en raison de restrictions de mobilité renforcées et de lockdowns dans plusieurs villes. Le centre financier du pays, Shanghai, a prolongé sa fermeture plus tôt que prévu après avoir enregistré près de 6 000 nouveaux cas locaux.

"Les grossistes en essence et en diesel dans l'est de la Chine voient les stocks s'accumuler avec très peu de demande de la part des consommateurs, et les taux d'exploitation des raffineries d'État baissent considérablement", a déclaré un négociant en pétrole basé en Chine.