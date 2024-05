Les prix du pétrole ont baissé dans les premiers échanges asiatiques mercredi, les données industrielles montrant une augmentation des stocks de brut et de carburant aux États-Unis, signe d'une faible demande, et des attentes prudentes en matière d'offre sont apparues avant une réunion de politique de l'OPEP+ le mois prochain.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont chuté de 30 cents, soit 0,36%, à 82,86 dollars le baril à 0348 GMT. Les contrats à terme du pétrole brut américain West Texas Intermediate ont chuté de 25 cents, soit 0,32%, à 78,13 dollars le baril.

Les deux points de référence ont légèrement baissé au cours de la session précédente sur les signes d'une diminution de l'offre et de la demande mondiale de pétrole dans un rapport prévisionnel de l'EIA mardi.

Les stocks américains de pétrole brut ont augmenté de 509 000 barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 3 mai, selon des sources du marché citant les chiffres de l'American Petroleum Institute. Les stocks d'essence et de distillats ont également augmenté.

"Les chiffres de l'API publiés cette nuit ont été modérément baissiers en raison de l'augmentation des stocks de brut et de produits... Les inquiétudes concernant la demande d'essence américaine plus faible que d'habitude et cette accumulation de stocks ont pesé sur le crack de l'essence RBOB," ont déclaré les analystes d'ING dans une note à l'intention des clients.

Les données officielles du gouvernement américain sur les stocks sont attendues à 14h30 GMT. Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que les stocks de pétrole brut américains aient diminué d'environ 1,1 million de barils la semaine dernière.

Les attentes prudentes sur les réductions de l'offre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et associés (OPEP+) avant la réunion politique du 1er juin ont également pesé sur les marchés.

"Les prix du pétrole ont subi une pression supplémentaire alors que le bruit autour de la politique de production de l'OPEP+ s'amplifie... On s'attend à ce que les membres étendent leurs réductions volontaires supplémentaires de l'offre au-delà du deuxième trimestre de cette année", ont déclaré les analystes d'ING.

Parallèlement, les espoirs d'un cessez-le-feu à Gaza ont également exercé une pression sur les prix du pétrole au cours des dernières séances, certains analystes affirmant que la prime de risque sur le pétrole a diminué en même temps.

"La chute des prix du pétrole depuis les attaques réciproques de l'Iran et d'Israël suggère qu'une partie de la prime de risque dans les prix s'est maintenant dénouée", a déclaré l'économiste Bill Weatherburn de Capital Economics dans une note à l'intention des clients.

"Les prix continuent d'être soutenus par les réductions de production de l'OPEP, mais nous pensons que les membres vont progressivement mettre fin à ces réductions à partir de juillet, ce qui entraînera une baisse des prix du pétrole", a-t-il ajouté.

Les États-Unis estiment que les négociations sur un cessez-le-feu à Gaza devraient permettre de combler le fossé entre Israël et le Hamas. Le directeur de la Central Intelligence Agency, Bill Burns, se rendra en Israël mercredi pour s'entretenir avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et d'autres hauts responsables, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier.

Certains analystes s'attendent à ce que la demande à court terme reste bien soutenue, ce qui a toutefois limité les baisses de prix globales.

"Les marges restent assez saines, ce qui signifie plutôt que la demande asiatique pourrait reprendre une fois que les révisions auront atteint leur apogée et auront diminué", a déclaré Neil Crosby, analyste chez Sparta Commodities. (Reportage de Shariq Khan à New York et de Trixie Yap à Singapour ; Rédaction de Christopher Cushing)