Les prix du pétrole ont reculé dans les premiers échanges asiatiques mercredi, la perspective d'un retard dans le cycle de réduction des taux d'intérêt américains ayant neutralisé l'élan donné par les discussions sur l'extension des réductions de production de l'OPEP+.

Les contrats à terme sur le Brent ont perdu 38 cents, soit 0,45%, à 83,27 dollars le baril à 01h10 GMT, tandis que les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont perdu 35 cents, soit 0,44%, à 78,52 dollars le baril.

Le sentiment des investisseurs a continué à être influencé par les signaux d'un début plus tardif des réductions de taux américains en raison des préoccupations sur l'inflation persistante.

Mardi, la gouverneure de la Réserve fédérale, Michelle Bowman, a indiqué qu'elle n'était pas pressée de réduire les taux d'intérêt américains, notamment en raison des risques d'inflation qui pourraient ralentir les progrès en matière de contrôle des pressions sur les prix ou même conduire à leur résurgence.

Cette déclaration fait suite à des remarques similaires formulées lundi par Jeffrey Schmid, président de la Réserve fédérale de Kansas City. Des coûts d'emprunt élevés réduisent généralement la croissance économique et la demande de pétrole.

Mardi, le président américain Joe Biden a déclaré qu'Israël avait accepté d'interrompre ses activités militaires à Gaza pendant le mois sacré du Ramadan. Toutefois, Israël et le Hamas, ainsi que les médiateurs qataris, ont tous fait preuve de prudence quant aux progrès réalisés en vue d'une trêve à Gaza.

Les attaques de navires en mer Rouge par les Houthis du Yémen, alliés à l'Iran, en soutien aux Palestiniens, ont augmenté les taux de fret et les délais d'expédition. Un cessez-le-feu négocié à Gaza pourrait permettre d'apaiser les tensions dans l'artère maritime mondiale.

Les prix des deux indices de référence du brut ont augmenté de plus d'un dollar par baril mardi après que Reuters a rapporté que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, menés par la Russie (OPEP+), envisageraient d'étendre les réductions volontaires de la production de pétrole au deuxième trimestre, afin d'apporter un soutien supplémentaire au marché. Deux sources ont déclaré que les réductions pourraient être en place jusqu'à la fin de l'année.

En novembre dernier, l'OPEP+ a convenu de réductions volontaires totalisant environ 2,2 millions de barils par jour (bpj) pour le premier trimestre de cette année, sous l'impulsion de l'Arabie saoudite qui a reconduit sa propre réduction volontaire.

Mardi également, les autorités russes ont annoncé une interdiction des exportations d'essence pendant six mois à compter du 1er mars, afin de compenser la hausse de la demande des consommateurs et des agriculteurs et de permettre la maintenance planifiée des raffineries. (Reportage d'Andrew Hayley ; rédaction de Muralikumar Anantharaman)