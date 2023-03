Le pétrole reprend du poil de la bête après avoir atteint son plus bas niveau depuis 2021 en raison des craintes liées au secteur bancaire

Aujourd'hui à 02:54 Partager

Les prix du pétrole ont augmenté dans les premiers échanges asiatiques jeudi, reprenant un peu de terrain par rapport aux plus bas de plus d'un an atteints lors de la session précédente, les marchés s'étant quelque peu calmés après que le Crédit Suisse ait reçu une bouée de sauvetage financière de la part des régulateurs suisses.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 85 cents, ou 1,2%, à 74,54 $ le baril à 0107 GMT. Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate (WTI) ont augmenté de 74 cents, ou 1,1%, à 68,35 $ le baril. Les deux références ont augmenté de plus d'un dollar plus tôt dans la session de jeudi. Mercredi, ils ont atteint leurs niveaux les plus bas depuis décembre 2021, après avoir chuté pendant trois jours consécutifs. Le Brent a perdu près de 10 % depuis la clôture de vendredi, tandis que le brut américain est en baisse d'environ 11 %. Plus tard dans la journée de jeudi, les responsables politiques de la Banque centrale européenne semblent pencher en faveur d'une hausse des taux d'un demi-point de pourcentage, car l'économie de la zone euro reprend de la vigueur et l'inflation devrait rester élevée pendant des années. Des taux d'intérêt plus élevés peuvent entraîner une baisse de la demande de pétrole en raison du ralentissement de la croissance économique, mais les craintes d'une aggravation de la crise financière dans le secteur bancaire pourraient également peser sur la demande de pétrole. Parallèlement, les chiffres montrent que l'activité économique de la Chine a repris au cours des deux premiers mois de 2023 après la fin des mesures strictes de confinement du COVID-19. Le rapport mensuel de l'Agence internationale de l'énergie, publié mercredi, fait état d'une augmentation attendue de la demande de pétrole en Chine, un jour après que l'OPEP a revu à la hausse ses prévisions de demande chinoise pour 2023.