Les prix du pétrole ont peu varié mardi, s'échangeant près d'un plus haut de trois mois atteint lundi, sur des signes de resserrement de l'offre mondiale alors que les producteurs mettent en œuvre des réductions de production et une forte demande aux États-Unis, le plus grand consommateur de carburant au monde.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent pour octobre étaient à 85,30 dollars le baril à 0135 GMT, en baisse de 13 cents ou 0,15 % par rapport à la clôture. Le Brent du premier mois s'est établi à son plus haut niveau depuis le 13 avril lundi.

Le pétrole brut américain West Texas Intermediate était à 81,69 dollars le baril, en baisse de 0,1% ou 11 cents par rapport au règlement de la session précédente, qui était son plus haut depuis le 14 avril.

"Selon nous, les prix du pétrole sont sur la bonne voie pour atteindre les sommets de 2023. La réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) ce vendredi est un catalyseur potentiel pour les perspectives où nous nous attendons à ce que les réductions volontaires de l'offre de l'Arabie saoudite soient prolongées d'un mois", ont déclaré les analystes de la National Australia Bank dans une note de mardi.

Les analystes s'attendent à ce que l'Arabie saoudite prolonge d'un mois sa réduction volontaire de la production de pétrole de 1 million de barils par jour (bpj) pour inclure le mois de septembre afin de fournir un soutien supplémentaire au marché lors d'une réunion virtuelle avec d'autres producteurs majeurs prévue pour vendredi.

En juin, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, dont la Russie, connus sous le nom d'OPEP+, ont conclu un vaste accord visant à limiter l'offre de pétrole jusqu'en 2024, et l'Arabie saoudite s'est engagée à procéder à une réduction volontaire supplémentaire pour le mois de juillet. Le 3 juillet, l'Arabie saoudite a déclaré que la réduction inclurait le mois d'août, ajoutant qu'elle pourrait être prolongée.

Les réductions de l'Arabie saoudite ont été légèrement inférieures à l'objectif, la production ayant baissé de 860 000 bpj en juillet, tandis que la production totale de l'OPEP a baissé de 840 000 bpj, selon une enquête Reuters réalisée lundi.

Les données montrant les réductions de l'offre ont coïncidé avec des chiffres américains publiés lundi montrant que la demande de carburant a augmenté à 20,78 millions de bpj en mai, la plus élevée depuis août 2019. Les données de l'Energy Information Administration ont également montré que la demande d'essence, exprimée en tant que produit fourni au marché, a bondi à 9,11 millions de bpj, le plus haut niveau depuis juin 2022.

Les stocks américains de pétrole brut et d'essence devraient avoir diminué la semaine dernière, selon un sondage Reuters qui estimait en moyenne que les stocks de brut avaient diminué d'environ 900 000 barils au cours de la semaine du 28 juillet.