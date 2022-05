Le pétrole reste proche de son plus haut niveau sur deux mois en raison des inquiétudes concernant l'offre mondiale.

Les prix du pétrole ont oscillé autour d'un sommet de deux mois vendredi, le Brent étant en voie de réaliser son plus grand saut hebdomadaire en un mois et demi, soutenu par la perspective d'une interdiction de l'UE sur le pétrole russe et la saison estivale de conduite aux États-Unis.

Les contrats à terme sur le Brent pour juillet ont perdu 9 cents à 117,31 $ le baril à 0247 GMT après avoir atteint 118,17 $ plus tôt dans la session. L'indice de référence était sur la voie d'un gain d'environ 4 % cette semaine.

Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) ont baissé de 18 cents, soit 0,2%, à 113,91 $ le baril. Le WTI est prêt pour un gain hebdomadaire d'environ 0,7 %.

"Le momentum est carrément haussier, de nombreux facteurs pointant vers un marché plus serré, d'autant plus que l'UE est au bord du précipice d'une interdiction totale de l'énergie russe", a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management.

"À l'approche de la haute saison de conduite aux États-Unis, les produits raffinés restent dans une pénurie alarmante en Occident, ce qui devrait maintenir un plancher élevé sur les prix du pétrole tout au long de l'été."

Les deux contrats de référence sur le brut étaient sur le point de terminer la semaine en hausse alors que la Commission européenne (UE) continuait à rechercher le soutien unanime des 27 États membres du bloc pour son projet de nouvelles sanctions contre la Russie, la Hongrie constituant une pierre d'achoppement.

Un haut responsable hongrois a déclaré que le pays avait besoin de 3 ans et demi à 4 ans pour se détourner du brut russe et faire d'énormes investissements pour ajuster son économie, et qu'il ne pourrait pas soutenir l'embargo pétrolier proposé par l'UE tant qu'un accord n'aurait pas été trouvé sur toutes les questions.

"La combinaison de la perte réelle de l'offre et du refus croissant d'accepter l'offre de la Russie verra ces matières premières (pétrole et gaz) progresser considérablement", a déclaré Clifford Bennett, économiste en chef chez ACY Securities.

Les prix ont gagné environ 50 % depuis le début de l'année.

L'OPEP+ devrait s'en tenir à l'accord de production de pétrole de l'année dernière lors de sa réunion du 2 juin et augmenter les objectifs de production de juillet de 432 000 barils par jour. (Reportage de Stephanie Kelly à New York et de Koustav Samanta à Singapour ; édition de Sam Holmes et Richard Pullin)