Le pétrole reste stable alors que l'attention se tourne vers les données économiques américaines

Les prix du pétrole se sont stabilisés vendredi avant les données économiques clés des États-Unis, après avoir augmenté de plus de 1% au cours de la dernière session en raison des réductions des objectifs de production de l'OPEP+.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont glissé de 11 cents à 94,31 $ le baril à 0339 GMT. Les contrats à terme sur le brut WTI ont perdu 5 cents à 88,40 $ le baril, après avoir atteint plus tôt 89,37 $ le baril, le plus haut depuis le 14 septembre.

Un dollar plus fort a ajouté de la pression sur les prix du pétrole dans le contexte d'un chœur d'intervenants faucons de la Réserve fédérale signalant la poursuite d'un resserrement agressif de la politique de la banque centrale.

Les responsables de la Fed n'ont montré aucune intention de revenir sur leur campagne de hausse des taux la plus agressive depuis des décennies. La gouverneure de la Fed, Lisa Cook, le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, et le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, ont tous souligné que la lutte contre l'inflation était en cours et qu'ils n'étaient pas prêts à changer de cap.

Les marchés surveillent de près le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, prévu plus tard vendredi, les économistes prévoyant que 250 000 emplois ont été créés le mois dernier, contre 315 000 en août.

"Le pétrole fuit à la baisse en Asie, ce qui n'est pas si inhabituel après une forte hausse avant le week-end, surtout si l'on tient compte de la hausse des rendements américains et de l'appréciation du dollar, ce qui déclenche des prises de bénéfices avant le week-end et avant le rapport sur l'emploi non agricole", a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management, dans une note.

Cependant, les deux indices de référence se sont dirigés vers des gains hebdomadaires, alimentés par l'annonce de la réduction de la production par l'OPEP+.

La réduction de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses alliés dont la Russie, connus ensemble sous le nom d'OPEP+, est la plus importante depuis 2020 et intervient avant un embargo de l'Union européenne sur le pétrole russe. La décision comprimerait les approvisionnements dans un marché déjà serré, ajoutant à l'inflation.

"Le sentiment du marché était déjà baissier en prévision d'un affaiblissement de l'économie mondiale, et cette décision devrait resserrer davantage le marché", ont déclaré les analystes d'ANZ Research dans une note.

Le resserrement de la politique monétaire et les restrictions de mouvement liées au COVID en cours en Chine signifient que la croissance de la demande mondiale devrait être sous pression, a ajouté ANZ.

Le président américain Joe Biden a exprimé jeudi sa déception quant aux plans de l'OPEP+. Lui et des responsables ont déclaré que les États-Unis étudiaient toutes les alternatives possibles pour empêcher la hausse des prix.

Certaines de ces options comprennent la libération de plus de pétrole de la réserve stratégique de pétrole ou l'exploration d'une limitation des exportations d'énergie par les entreprises américaines. (Reportage de Mohi Narayan, reportages supplémentaires de Stephanie Kelly ; Montage de Richard Pullin et Ana Nicolaci da Costa)