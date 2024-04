Les prix du pétrole ont peu évolué jeudi, la baisse de la demande de carburant aux États-Unis, le plus grand utilisateur de pétrole au monde, et les signes de ralentissement de l'économie s'opposant aux craintes d'une aggravation du conflit dans la région productrice clé du Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 9 cents à 88,11 dollars le baril à 0420 GMT, après avoir chuté de 0,5% lors de la session précédente.

Les contrats à terme du brut West Texas Intermediate pour juin ont baissé de 7 cents à 82,88 dollars le baril, après une baisse de 0,6% mercredi.

Les données de l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) ont montré mercredi que la demande d'essence au cours de la semaine du 19 avril a chuté de 2,8 % par rapport à la semaine précédente et est en baisse de 11 % par rapport à l'année dernière. La demande de distillats a également diminué par rapport à la semaine précédente et est en baisse de 4,7 % par rapport à l'année précédente.

La baisse de la demande de carburant se produit dans un contexte de signes d'augmentation de la demande.

La baisse de la demande de carburant survient alors que des signes de ralentissement de l'activité commerciale aux États-Unis en avril et que des données sur l'inflation et l'emploi plus élevées que prévu signifient que la Réserve fédérale américaine est plus susceptible de retarder les réductions de taux d'intérêt prévues, ce qui pèse sur le climat économique.

"La faiblesse actuelle des prix de référence, après avoir dépassé les 90 dollars (le baril), est due au fait que le sentiment du marché se recentre sur les vents contraires de l'économie mondiale plutôt que sur les tensions géopolitiques", a déclaré Emril Jamil, analyste pétrolier principal chez LSEG Oil Research.

La géopolitique mise à part, les prix de ce trimestre seront déterminés par des facteurs tels que les réductions de l'offre des principaux producteurs, les données économiques de la Chine et de la zone euro, en plus des attentes de la demande croissante alors que l'hémisphère nord se dirige vers l'été et que l'on s'attend à un resserrement de l'offre, a déclaré M. Jamil.

Une meilleure indication des intentions de la Fed en matière de taux d'intérêt sera donnée après la publication, jeudi et vendredi, des données sur le produit intérieur brut américain et sur les dépenses de consommation personnelle du mois de mars.

Les combats dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas devraient s'intensifier, Israël pouvant lancer un assaut sur Rafah, dans le sud de l'enclave, ce qui pourrait accroître les risques d'une guerre plus large susceptible de perturber les approvisionnements en pétrole du Moyen-Orient. Toutefois, depuis la semaine dernière, il n'y a pas eu d'autres signes de conflit direct entre Israël et l'Iran, qui soutient le Hamas et qui est un important producteur de pétrole.

"Les tensions entre l'Iran et Israël se sont apaisées, mais les attaques israéliennes sur Gaza devraient s'aggraver, et le risque de propagation des conflits aux pays voisins soutient les prix du pétrole", a déclaré Toshitaka Tazawa, analyste chez Fujitomi Securities Co Ltd.

D'autres données de l'EIA ont montré que les stocks de pétrole américains ont diminué de manière inattendue la semaine dernière alors que les exportations ont augmenté, tandis que les stocks d'essence ont diminué moins que prévu.

Les stocks de brut ont baissé de 6,4 millions de barils pour atteindre 453,6 millions de barils, a indiqué l'EIA, alors qu'un sondage Reuters tablait sur une hausse de 825 000 barils. (Reportage de Yuka Obayashi à Tokyo et Jeslyn Lerh à Singapour ; Rédaction de Tom Hogue et Christian Schmollinger)