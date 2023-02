Le pétrole reste stable alors que les investisseurs attendent les commentaires de la Réserve fédérale américaine

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent pour livraison en avril étaient en hausse de 2 cents à 83,07 $ le baril à 0242 GMT après avoir chuté de 1,2% mardi. Le contrat West Texas Intermediate (WTI) pour avril a perdu un cent à 76,35 $ le baril. Le contrat WTI de mars a expiré mardi en baisse de 18 cents.

La Fed américaine publiera le procès-verbal de sa dernière réunion mercredi, ce qui donnera aux traders un aperçu du niveau des taux d'intérêt prévu par les responsables, après que les données récentes aient montré des taux d'emploi et des prix à la consommation plus élevés que prévu aux États-Unis.

D'autres rapports économiques des États-Unis, le plus grand consommateur de pétrole au monde, ont toutefois montré des signes troublants. Les ventes de maisons existantes sont tombées en janvier à leur plus bas niveau depuis octobre 2010, la 12e baisse mensuelle, ce qui constitue la plus longue série depuis 1999.

"Les prix du pétrole ont été mis sous pression ... alors que la faiblesse des données économiques a suscité des inquiétudes quant à la demande dans les économies avancées", a déclaré Daniel Hynes, stratège principal des matières premières chez ANZ Bank, dans une note. "De nouvelles hausses de taux pourraient freiner la demande de pétrole".

Des taux d'intérêt plus élevés ont tendance à faire monter le dollar, rendant le pétrole libellé en dollars plus cher pour les détenteurs d'autres devises. [USD/]

Les attentes d'un resserrement de l'offre mondiale et d'une augmentation de la demande de la Chine ont récemment apporté un soutien aux prix du pétrole. Les analystes s'attendent à ce que les importations de pétrole de la Chine atteignent un niveau record en 2023 pour répondre à la demande accrue de carburant de transport et à mesure que de nouvelles raffineries entrent en service.

Hynes d'ANZ a noté que PetroChina et Unipec, la branche commerciale de Sinopec, le plus grand raffineur de pétrole d'Asie, ont réservé 10 superpétroliers pour importer du pétrole des États-Unis le mois prochain, ce qui équivaut à environ 20 millions de barils de brut.