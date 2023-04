Les prix du pétrole sont restés stables dans les premiers échanges mardi après avoir chuté de 2% lors de la session précédente, les marchés attendant la publication des données économiques en Chine, à la recherche de signes de reprise économique et de croissance pour compenser l'affaiblissement de la demande dans le reste du monde.

Le pétrole Brent était stable à 84,76 dollars le baril à 0004 GMT, tandis que le pétrole américain West Texas Intermediate était en hausse de 5 cents à 80,88 dollars le baril.

Les prix ont baissé lundi alors que le dollar s'est renforcé sur les attentes d'une possible hausse des taux d'intérêt en mai par la Réserve fédérale américaine qui pourrait atténuer les espoirs de reprise économique.

La Chine publiera les données du produit intérieur brut (PIB) à 0200 GMT, les ventes au détail et les données de la production industrielle étant également attendues plus tard dans la journée.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a prévu que la Chine représentera la majeure partie de la croissance de la demande en 2023.

Cependant, elle a averti que les réductions de production annoncées par les producteurs de l'OPEP+ risquent d'exacerber le déficit de l'offre de pétrole prévu pour la seconde moitié de l'année et pourraient nuire aux consommateurs et à la reprise économique mondiale.

La coalition du Groupe des Sept (G7) maintiendra un plafond de 60 dollars par baril pour le pétrole russe transporté par mer, a déclaré un responsable de la coalition, malgré la hausse des prix mondiaux du brut et les appels lancés par certains pays en faveur d'un plafond de prix plus bas pour limiter les revenus de Moscou.

Par ailleurs, la production américaine de pétrole brut et de gaz naturel dans les sept plus grands bassins de schiste devrait augmenter en mai pour atteindre le niveau le plus élevé jamais enregistré, selon les données de l'Administration de l'information sur l'énergie (Energy Information Administration).

Les données de l'industrie sur les stocks de brut américains étaient attendues mardi.

Les stocks de pétrole brut américains ont probablement diminué d'environ 2,5 millions de barils la semaine dernière, selon un sondage préliminaire de Reuters lundi.