Le pétrole reste stable dans l'attente d'un relèvement des taux de la Fed

Les responsables politiques de la Fed affirment que les nouvelles données sur l'inflation publiées plus tard cette semaine les aideront à décider s'ils peuvent ralentir le rythme des hausses des taux d'intérêt lors de leur prochaine réunion, pour n'augmenter que d'un quart de point au lieu des sauts plus importants qu'ils ont utilisés pendant la majeure partie de 2022.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, prononcera un discours plus tard dans la journée lors d'une conférence des banques centrales qui pourrait proposer quelques signaux sur le plan de la Fed.

Les contrats à terme sur le Brent pour livraison en mars ont perdu 16 cents à 79,49 dollars le baril, soit une baisse de 0,2 %, vers 13h15 GMT. Le brut américain a perdu 5 cents, soit 0,07%, à 74,58 $ le baril.

Les deux indices de référence avaient grimpé de 1% lundi, après que la Chine ait ouvert ses frontières au cours du week-end pour la première fois en trois ans.

La Chine a également émis un deuxième lot de quotas d'importation de brut pour 2023, selon des sources et des documents examinés par Reuters, augmentant le total pour cette année de 20% par rapport à la même période l'année dernière.

Le Dollar Index a augmenté de 0,1 % après avoir touché un plus bas de sept mois lors de la séance précédente. Un dollar plus fort rend le pétrole, dont le prix est exprimé dans cette devise, plus cher pour les acheteurs étrangers.

Les stocks de pétrole brut américains ont probablement diminué de 2,4 millions de barils, les stocks de distillats étant également considérés comme légèrement en baisse, selon un sondage préliminaire de Reuters lundi. [ENERGYUSA]

Le groupe industriel American Petroleum Institute doit publier les données sur les stocks de brut américains à 16h30 EDT (2030 GMT) mardi.

L'Energy Information Administration, l'organe statistique du département américain de l'énergie, publiera ses propres chiffres à 10h30 (1430 GMT) mercredi.