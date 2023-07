Les prix du pétrole ont peu évolué jeudi, la baisse plus faible que prévu des stocks de pétrole brut aux États-Unis et les perspectives de demande potentiellement plus faibles ayant incité les investisseurs à rester prudents.

Les contrats à terme sur le Brent de septembre ont baissé de 2 cents à 79,44 dollars le baril à 0530 GMT, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 1 cent à 75,36 dollars le baril. Le contrat WTI d'août expire jeudi.

"Après une forte pression à la vente durant la nuit, les prix du pétrole tentent de se stabiliser ce matin", a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG.

Les prix ont chuté lors de la session précédente, les investisseurs se livrant à des prises de bénéfices après que les données ont montré que les stocks américains ont diminué moins que les analystes ne le prévoyaient.

Pendant ce temps, le dollar américain était largement inchangé à 0530 GMT, en baisse de 0,2%.

Les perspectives de la demande de la Chine, le plus grand acheteur de brut au monde, n'étaient pas claires non plus dans un contexte de ralentissement de l'économie.

Les prix du brut pourraient avoir du mal à trouver une direction claire dans un contexte de demande mondiale mitigée au cours des prochaines semaines, ont déclaré les analystes de Citi dans une note.

La demande présente "un tableau mitigé avec une demande d'essence et de carburéacteur plus forte, mais une demande d'essence et de diesel plus faible", ont déclaré les analystes.

Les prix du brut Brent ont atteint une fourchette plus élevée en juillet, après avoir été bloqués dans une fourchette de 72 à 78 dollars en mai et juin, ont ajouté les analystes de Citi, avec le soutien des réductions de la production saoudienne et des risques géopolitiques.