Les prix du pétrole sont restés stables dans les premiers échanges mercredi après deux jours consécutifs de pertes, les inquiétudes concernant l'augmentation de l'offre en raison de l'incertitude sur les pourparlers de cessez-le-feu à Gaza ayant été compensées par une augmentation plus importante que prévu des stocks de pétrole brut aux États-Unis.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent sont restés stables à 89,42 dollars le baril à 0010 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) ont augmenté de 2 cents à 85,25 dollars.

Le Hamas a déclaré mardi que la proposition israélienne de cessez-le-feu dans la guerre de Gaza ne répondait pas aux exigences des factions militantes palestiniennes, mais qu'il étudierait l'offre plus en détail et donnerait sa réponse aux médiateurs.

Si le conflit se poursuit, il risque d'impliquer d'autres pays de la région, notamment l'Iran, troisième producteur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), qui soutient le Hamas.

Par ailleurs, les stocks de brut américains ont augmenté la semaine dernière de 3,03 millions de barils, selon des sources de marché citant les chiffres de l'American Petroleum Institute. Les analystes avaient estimé que les stocks augmenteraient d'environ 2,4 millions de barils.

Les données officielles sur les stocks du gouvernement américain sont attendues à 10h30 (1430 GMT).

Séparément, le gouvernement a relevé ses prévisions pour la production de pétrole brut aux Etats-Unis, s'attendant à une augmentation de 280 000 bpj à 13,21 millions de bpj en 2024, soit 20 000 bpj de plus qu'une prévision précédente de l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Toutefois, l'EIA a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les prix du pétrole brut Brent atteignent en moyenne 88,55 dollars le baril en 2024, contre une prévision précédente de 87 dollars le baril.

Mardi, le Brent et le WTI ont tous deux chuté de plus de 1 %, alors que les discussions sur le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas se poursuivaient au Caire.

Le commandant de la marine des Gardiens de la révolution en Iran a déclaré qu'il pourrait fermer le détroit d'Ormuz si cela s'avérait nécessaire. Environ un cinquième du volume de la consommation mondiale totale de pétrole passe par le détroit chaque jour.

La Turquie a déclaré qu'elle limiterait les exportations de divers produits, dont le kérosène, vers Israël jusqu'à ce qu'il y ait un cessez-le-feu. Israël a déclaré qu'il répondrait par ses propres restrictions.