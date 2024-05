Les prix du pétrole sont restés stables en début de séance vendredi, les acteurs prenant en compte les derniers commentaires de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt dans un contexte d'inflation stagnante, tandis que le raffermissement de la demande saisonnière de carburant aux États-Unis a apporté un soutien.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en hausse de 1 cent à 81,37 dollars le baril à 0002 GMT. Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) étaient en baisse de 2 cents à 76,85 dollars.

Les deux indices de référence ont atteint leurs plus bas niveaux depuis plusieurs mois jeudi, les contrats à terme sur le Brent clôturant à leur point le plus bas depuis janvier et les contrats à terme sur le brut américain atteignant leur plus bas niveau depuis trois mois.

Les contraintes macroéconomiques persistantes aux États-Unis ont pesé sur les prix alors que les investisseurs digéraient le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, qui a montré que les responsables politiques doutaient que les taux d'intérêt actuels soient suffisamment élevés pour juguler une inflation tenace.

Certains responsables ont déclaré qu'ils seraient prêts à augmenter à nouveau les coûts d'emprunt si l'inflation augmentait. Cependant, le président de la Fed, Jerome Powell, et d'autres décideurs politiques ont depuis déclaré qu'ils pensaient que de nouvelles hausses de taux étaient peu probables.

Pendant ce temps, le renforcement de la demande d'essence aux États-Unis a contribué à stabiliser les prix avant le week-end du Memorial Day, qui est considéré comme le début de la saison estivale de conduite aux États-Unis.

La demande d'essence aux États-Unis a atteint son plus haut niveau depuis novembre, a déclaré mercredi l'Energy Information Administration (EIA). Cela a contribué à soutenir le marché car les conducteurs américains représentent environ un dixième de la demande mondiale de pétrole, "faisant de la prochaine saison de conduite un pilier de la reprise de la croissance de la demande mondiale", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note.

Tous les regards sont désormais tournés vers l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, réunis sous le nom d'OPEP+, qui doivent se réunir le 1er juin pour discuter de l'extension des réductions volontaires de la production de pétrole de 2,2 millions de barils par jour.

"Le marché hésite également à prendre une position agressive avant la réunion de l'OPEP de la semaine prochaine, au cours de laquelle la politique d'approvisionnement sera discutée", ont ajouté les analystes d'ANZ. (Reportage de Georgina McCartney à Houston ; Rédaction de Sonali Paul)