Les prix du pétrole sont restés stables mardi, les marchés mettant en balance les problèmes d'approvisionnement liés aux réductions d'août des principaux exportateurs, l'Arabie saoudite et la Russie, et les données économiques qui laissent entrevoir une faible demande de pétrole brut.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en hausse de 22 cents, ou 0,3%, à 74,87 $ le baril à 0033 GMT. Le pétrole brut américain West Texas Intermediate était à 70,06 dollars, en hausse de 27 cents, soit 0,3%.

Les marchés américains seront fermés mardi pour la fête de l'indépendance du pays. Les indices pétroliers ont baissé d'environ 1% lors de la session précédente.

L'Arabie saoudite a déclaré lundi qu'elle étendrait sa réduction volontaire d'un million de barils par jour (bpj) de sa production au mois d'août, a rapporté l'agence de presse du royaume. La Russie réduira également ses exportations de pétrole de 500 000 bpj en août, a déclaré le vice-premier ministre Alexander Novak.

Ces réductions représentent 1,5 % de l'offre mondiale et portent le total des engagements pris par les producteurs de pétrole de l'OPEP+ à 5,16 millions de bpj, alors que Riyad et Moscou cherchent à soutenir les prix. L'OPEP+ comprend les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés.

Les stocks américains de pétrole brut devraient diminuer d'environ 1,8 million de barils au cours de la semaine se terminant le 30 juin, ce qui représenterait une troisième semaine consécutive de baisse. Les données de l'industrie sur les stocks seront publiées mercredi et les données officielles jeudi, toutes deux retardées d'un jour en raison des vacances aux États-Unis.

Les marchés restent toutefois préoccupés par la demande de pétrole, après que des enquêtes auprès des entreprises ont révélé un ralentissement de l'activité des usines dans le monde en raison de la faiblesse de la demande en Chine et en Europe.

L'industrie manufacturière américaine a également continué à chuter en juin, atteignant des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis la première vague de la pandémie de grippe A (COVID-19).

Un sondage Reuters réalisé la semaine dernière prévoyait que les prix du pétrole auraient du mal à se maintenir cette année, les vents contraires de l'économie mondiale empêchant tout gain alimenté par un rebond de la Chine ou des réductions de l'OPEP+. (Reportage d'Arathy Somasekhar à Houston ; Rédaction de Tom Hogue)