La part annuelle du pétrole de l'OPEP dans les importations indiennes de brut est tombée à son niveau le plus bas en 2023, tandis que celle des barils russes à bas prix a atteint un niveau record, selon des données obtenues auprès de sources commerciales et industrielles.

L'Inde, troisième importateur et consommateur de pétrole au monde, a longtemps compté sur les pays voisins du Moyen-Orient pour satisfaire la plupart de ses besoins en pétrole afin de réduire les coûts de transport.

L'année dernière, pour la première fois, l'Inde a importé des quantités presque égales de pétrole en provenance des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et des non-membres, selon les données.

Le pays d'Asie du Sud a importé en moyenne 4,65 millions de barils par jour (bpj) de pétrole en 2023, soit une hausse de 2 % par rapport à l'année précédente.

La part de l'OPEP dans l'alimentation en pétrole brut de l'Inde a chuté à environ 49,6 % au cours des neuf premiers mois de cette année fiscale à partir d'avril, contre 64,5 % l'année précédente, selon les données.

L'altération des flux commerciaux due aux tensions géopolitiques et aux expéditions plus coûteuses de certains fournisseurs traditionnels a accéléré les efforts de l'Inde pour diversifier ses sources d'importation et exploiter les approvisionnements moins coûteux provenant de régions éloignées telles que la Russie.

Les importations de pétrole russe représentaient environ 36 % du total des achats de brut de l'Inde en 2023, soit 1,66 million de bpj, selon les données. En 2022, l'Inde a importé en moyenne 651 800 bpj de pétrole russe, selon les données.

Le pétrole russe à prix réduit a également réduit la consommation de pétrole du Moyen-Orient par l'Inde à son niveau le plus bas jamais atteint, selon les calculs.

Le pétrole russe est devenu moins cher pour l'Inde car les pays occidentaux ont évité d'acheter du pétrole à Moscou en représailles à son invasion de l'Ukraine.

Toutefois, en décembre, les importations indiennes de pétrole russe sont tombées à leur plus bas niveau depuis un an, certaines cargaisons ayant été détournées après le durcissement des règles par Washington, qui a notamment renforcé le contrôle des banques et des prestataires de services afin de s'assurer que les cargaisons ne dépassent pas le plafond de 60 dollars le baril.

Le pays d'Asie du Sud a expédié 1,34 million de bpj de pétrole russe le mois dernier, soit une baisse d'environ 16,3 % par rapport à novembre, certaines cargaisons ayant été détournées, selon les données.

Le ministre du pétrole, Hardeep Singh Puri, a déclaré que les cargaisons avaient été détournées en raison des prix.

L'année dernière, la Russie était le premier fournisseur de pétrole de l'Inde, remplaçant l'Irak, qui occupe désormais la deuxième place, l'Arabie saoudite étant reléguée à la troisième position.