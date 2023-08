Les prix du pétrole ont baissé lundi après sept semaines consécutives de gains, soutenus par le resserrement de l'offre suite aux réductions de la production de l'OPEP, alors que les inquiétudes concernant la reprise économique chancelante de la Chine et un dollar plus fort ont pesé.

Le Brent a perdu 29 cents, soit 0,3%, à 86,52 dollars le baril à 0033 GMT, tandis que le pétrole américain West Texas Intermediate était à 82,95 dollars le baril, en baisse de 24 cents, soit 0,3%.

Les prix ont glissé alors que l'indice du dollar américain a étendu ses gains lundi après qu'une augmentation légèrement plus importante des prix à la production américaine en juillet ait augmenté les rendements du Trésor malgré les attentes que la Réserve fédérale est à la fin de l'augmentation des taux d'intérêt.

Le pétrole pourrait se situer à l'intérieur d'une fourchette cette semaine, car la lenteur de la reprise économique en Chine et un dollar américain plus fort pourraient faire baisser les prix, mais l'OPEP+ ferait tout ce qu'il faut pour maintenir l'offre serrée et stabiliser les marchés, a déclaré Tina Teng, analyste chez CMC Markets.

Les réductions de l'offre par l'Arabie saoudite et la Russie, qui font partie de l'alliance entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés, ou OPEP+, devraient éroder les stocks de pétrole pendant le reste de l'année, ce qui pourrait faire grimper les prix, a déclaré l'Agence internationale de l'énergie dans son rapport mensuel de vendredi.

Reflétant le resserrement de l'offre, l'écart de prix entre le premier et le deuxième mois du Brent est resté stable lundi après s'être établi à 67 cents vendredi, le plus large depuis mars .

Un navire de guerre russe a tiré des coups de semonce sur un cargo en mer Noire dimanche, augmentant les tensions dans une zone clé pour les exportations de matières premières de l'Ukraine et de la Russie.

"L'escalade des tensions entre la Russie et l'Ukraine a soulevé la perspective d'une perturbation du commerce en mer Noire", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note, ajoutant que la mer Noire traite environ 15 à 20 % du pétrole vendu par la Russie.

Aux États-Unis, le nombre de plateformes pétrolières en activité s'est maintenu à 525 la semaine dernière, après avoir chuté pendant huit semaines consécutives, selon le rapport hebdomadaire de Baker Hughes. (Rapport de Florence Tan ; Rédaction de Sonali Paul)