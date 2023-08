Les prix du pétrole semblaient sur le point de mettre fin à une série de sept semaines de hausse vendredi, les inquiétudes concernant la croissance de la demande en Chine, alors que son économie ralentit, et la possibilité de taux américains plus élevés et plus longs ayant déclenché des pertes.

Les principaux indices de référence ont peu changé vendredi, avec le brut américain West Texas Intermediate (WTI) en hausse de 10 cents, ou 0,1%, à 80,49 $ le baril, tandis que le brut Brent était stable à 84,12 $ le baril à partir de 0205 GMT.

L'accent mis par la Réserve fédérale américaine sur la maîtrise de l'inflation dans un contexte de données économiques plus fortes que prévu a maintenu un couvercle sur les prix du pétrole.

Jeudi, le Département du travail américain a indiqué que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué au cours de la semaine dernière, suggérant que le marché du travail toujours tendu pourrait prolonger la campagne de resserrement de la Fed pour refroidir l'économie.

Ce rapport faisait suite à des données économiques tout aussi positives en début de semaine, notamment les ventes au détail aux États-Unis, qui suggéraient toutes que la Fed pourrait être amenée à maintenir des taux plus élevés plus longtemps.

Les investisseurs craignent que l'augmentation des coûts d'emprunt n'entrave la croissance économique et ne réduise la demande globale, y compris celle de pétrole.

Pour ajouter à ces inquiétudes, une récente série de données économiques en provenance de Chine, le deuxième plus grand consommateur de pétrole au monde, a mis en évidence la perte rapide de la dynamique économique dans ce pays depuis le deuxième trimestre.

L'essoufflement de l'économie chinoise a ébranlé les marchés financiers mondiaux au cours des derniers mois, une crise immobilière effrayant les investisseurs par crainte de contagion.

Toutefois, la Chine a procédé à un rare prélèvement sur ses stocks de pétrole brut en juillet, pour la première fois en 33 mois.

Les données publiées cette semaine montrent également que les stocks de pétrole brut aux États-Unis ont diminué de près de 6 millions de barils la semaine dernière grâce à des exportations et des taux de raffinage élevés. Les approvisionnements hebdomadaires en produits, un indicateur de la demande, ont atteint leur niveau le plus élevé depuis décembre (rapport de Sudarshan Varadhan, édition de Shri Navaratnam).