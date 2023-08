Le pétrole a augmenté mais s'est dirigé vers une deuxième semaine de baisse vendredi, alors que le dollar s'est raffermi avant un discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell et que les inquiétudes concernant le resserrement de l'offre se sont apaisées.

Le Brent a augmenté de 30 cents, soit 0,4%, à 83,66 dollars le baril vers 0434 GMT, tandis que le brut américain West Texas Intermediate était en hausse de 31 cents, également 0,4%, à 79,36 dollars le baril.

Les prix du brut devraient baisser entre 1,5 % et 2,5 % pour la semaine, une deuxième semaine consécutive de baisse.

"Il ne fait aucun doute que les perspectives de la politique de la Fed seront le principal moteur des marchés à l'avenir", a déclaré Yeap Jun Rong, analyste de marché chez IG.

"Avec de nouvelles mises à jour sur l'inflation américaine et les données du marché du travail après la dernière réunion du FOMC, l'accent sera mis sur les facteurs sur lesquels le président de la Fed portera son attention", a-t-il ajouté.

La prudence des investisseurs avant les remarques de Powell au symposium de Jackson Hole a fait grimper le dollar, valeur refuge, à un plus haut de 10 semaines, sa plus forte hausse en un mois, alors que les marchés attendaient de savoir combien de temps les taux resteraient élevés.

Un dollar fort rend le pétrole plus cher pour les détenteurs d'autres devises, ce qui réduit la demande.

Du côté de l'offre, les négociations entre la Turquie et le gouvernement régional semi-autonome du Kurdistan irakien sur les exportations de pétrole brut du nord de l'Irak se poursuivent après que les responsables ne soient pas parvenus à un accord pour redémarrer les exportations de pétrole en début de semaine.

La Turquie a interrompu les flux de pétrole irakien via le port de Ceyhan le 25 mars, après avoir perdu une longue procédure d'arbitrage engagée par l'Irak.

Le marché surveille de près les flux de pétrole iranien, car la production de pétrole brut du pays atteindra 3,4 millions de bpj d'ici la fin du mois de septembre, a déclaré le ministre iranien du pétrole cité par les médias d'État, même si les sanctions américaines restent en place.

De plus, les autorités américaines sont en train de rédiger une proposition visant à assouplir les sanctions imposées au secteur pétrolier vénézuélien, ce qui permettrait à un plus grand nombre d'entreprises et de pays d'importer du pétrole brut vénézuélien.

"Le soutien apporté aux prix du pétrole par les précédentes réductions de production s'est estompé. Le marché s'attend à ce que l'Arabie Saoudite continue à étendre ses réductions volontaires de production", ont déclaré les analystes de Haitong Futures.

Les analystes estiment que le premier exportateur de pétrole va probablement reconduire une réduction volontaire de 1 million de barils par jour pour un troisième mois consécutif en octobre, dans un contexte d'incertitude sur les approvisionnements et alors que le royaume vise à réduire davantage les stocks mondiaux. (Reportage de Laura Sanicola et Muyu Xu ; Rédaction de Jacqueline Wong)