Le pétrole s'apprête à subir une perte hebdomadaire alors que des remèdes à l'offre apparaissent

Les prix du pétrole ont grimpé en flèche après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis 2008, mais ils ont reculé un peu cette semaine sur l'espoir que certains pays producteurs puissent agir pour augmenter l'offre.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient en hausse de 10 cents, soit 0,1%, à 109,43 $ le baril vers 1353 GMT. Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) ont augmenté de 23 cents, soit 0,2%, à 106,25 $ le baril.

Le Brent, qui a augmenté de plus de 20 % la semaine dernière, était en passe de connaître une baisse hebdomadaire de 7,6 % après avoir atteint 139,13 $ lundi. Le brut américain se dirigeait vers une baisse hebdomadaire de 8,4 % après avoir touché un sommet de 130,50 $ lundi. Les deux contrats ont touché ces sommets de prix pour la dernière fois en 2008.

La volatilité a été alimentée cette semaine par le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui a poussé les États-Unis et de nombreuses sociétés pétrolières occidentales à cesser d'acheter du pétrole russe, alors que l'on parle d'ajouts potentiels d'approvisionnement en provenance de l'Iran, du Venezuela et des Émirats arabes unis.

"Nous surveillons de près les soupapes de pression qui absorberont le choc de l'offre", a déclaré Norbert Ruecker, responsable de l'économie chez UBS.

"Celles-ci comprennent davantage de libérations de stockage stratégique, davantage de pétrole de schiste américain et davantage de pétrole des pétro-nations, y compris l'élément du coût diplomatique élevé que l'Occident est prêt à supporter en permettant éventuellement à l'Iran et même au Venezuela de revenir sur le marché, et finalement les coûts économiques par les prix élevés du carburant qui freinent la demande et entament temporairement la croissance."

Apaisant les inquiétudes concernant l'offre, le producteur russe Surgutneftegaz a permis aux acheteurs de la Chine, le premier importateur mondial de pétrole, de recevoir du pétrole sans fournir de lettres de crédit (LC) afin de contourner les sanctions occidentales, ont déclaré trois personnes ayant connaissance de la question.

La Russie rivalise avec l'Arabie saoudite pour la position de premier exportateur mondial de brut et de produits pétroliers combinés, avec des exportations d'environ 7 millions de bpj, soit 7 % de l'offre mondiale.

L'Union européenne, qui dépend fortement de l'énergie russe, n'a pas rejoint les États-Unis et la Grande-Bretagne pour interdire le pétrole russe.

À court terme, il est peu probable que les déficits d'approvisionnement soient comblés par la production supplémentaire des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de leurs alliés, appelés ensemble OPEP+, étant donné que la Russie fait partie de ce groupement, a déclaré Vivek Dhar, analyste à la Commonwealth Bank.

L'Iran, membre de l'OPEP, doit encore sceller un accord nucléaire avec les puissances mondiales qui pourrait libérer ses barils de sanctions sur le marché, mais le plus haut diplomate européen a déclaré que les discussions sur un accord presque achevé étaient "en pause".

En outre, certains producteurs de l'OPEP+, dont l'Angola et le Nigeria, ont eu du mal à atteindre leurs objectifs de production, ce qui limite la capacité du groupe à compenser les pertes d'approvisionnement de la Russie.