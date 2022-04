Le pétrole s'inscrit en baisse alors que le marché évalue des signaux d'approvisionnement mitigés.

(Mise à jour des prix, ajout d'une citation)

NEW DELHI, 14 avril - Les prix du pétrole ont baissé jeudi, après avoir fortement augmenté au cours de la première moitié de la semaine, alors que les traders ont évalué l'augmentation plus importante que prévu des stocks de pétrole américains par rapport au resserrement de l'offre mondiale.

Les contrats à terme sur le Brent étaient en baisse de 45 cents, soit 0,4%, à 108,33 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain étaient en baisse de 69 cents, soit 0,7%, à 103,56 $ le baril à 0354 GMT.

Mercredi, les deux contrats avaient fait abstraction d'une importante augmentation des stocks de brut américains pour terminer la séance en hausse d'environ 4 %.

"La croissance de la demande commence à se modérer et le tableau pour la seconde moitié de l'année semble de plus en plus sombre", a déclaré Vandana Hari, fondateur du fournisseur d'analyses du marché pétrolier Vanda Insights.

Toutefois, le complexe pétrolier est fortement axé sur le court terme et les craintes de pénurie d'approvisionnement l'emportent sur cette vision, a-t-elle ajouté.

L'Agence internationale de l'énergie a averti mercredi qu'à partir de mai, environ 3 millions de barils par jour de pétrole russe pourraient être bloqués en raison de sanctions ou d'embargos volontaires.

La probabilité qu'une interdiction de l'UE sur le pétrole russe soit décidée est peut-être presque nulle, mais personne ne pourra ou ne voudra le dire clairement, a déclaré Mme Hari.

"Et, même une poursuite des bruits de sabre sera suffisante pour maintenir la prime de risque en vie."

Dans le même temps, les principales maisons de commerce mondial prévoient également de réduire les achats de brut et de carburant auprès des compagnies pétrolières russes contrôlées par l'État en mai, a rapporté Reuters mercredi.

Malgré les signaux indiquant que les perturbations de l'offre mondiale vont persister, les stocks de pétrole aux États-Unis ont augmenté de plus de 9 millions de barils la semaine dernière, a déclaré mercredi l'Administration américaine d'information sur l'énergie, en partie grâce aux libérations des réserves stratégiques du pays. Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une augmentation de 863 000 barils seulement.

Les stocks d'essence américains ont diminué de 3,6 millions de barils la semaine dernière, ce qui est bien supérieur aux prévisions, et les stocks de distillats ont également diminué.

"Les prix du pétrole semblent très confortables au-dessus du niveau de 100 $, car la demande américaine et chinoise semble aller dans la bonne direction", a écrit Edward Moya, analyste principal chez OANDA. (Reportage de Mohi Narayan à New Delhi, Liz Hampton à Denver ; édition de Christopher Cushing et Richard Pullin)